Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme et protection des enfants - Dominique Ouattara distinguée par l'UNFPA pour ses actions sociales

Une distinction de plus mais, non des moindres pour la Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. L'épouse du chef de l'Etat, présidente de la Fondation Children of Africa, vient d'être distinguée par le Fonds des Nations Unies pour la population (Unfpa) pour ses nombreuses actions en faveur de l'autonomisation de la femme, de la jeune fille et de la protection des enfants.

Elle a reçu sa distinction des mains du directeur régional de l'Unfpa pour l'Afrique de l'ouest et du centre, M. Mabingue Ngom, qui pour l'occasion s'est déplacé en la résidence du chef de l'Etat avec une forte délégation composée de M. Adama Diarra Tiemeko (ministre du Plan et de l'Aménagement du territoire, ancien président du comité régional de pilotage du projet Swedd pour l'autonomisation de la femme et le dividende démographique dans le sahel), de Mme Mariatou Koné ( ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, nouvelle présidente de comité de pilotage du projet Swedd), Mme Argentina Matavel (représentante résidente Unfpa) et M. Justin Koffi (coordonateur régional du secrétariat technique du Swedd).

M. Mabingue Ngom a remis à la first lady ivoirienne un trophée et un certificat de reconnaissance. Après avoir exprimé sa reconnaissance à l'Unfpa, celle que l'on surnomme la Blanche Colombe a dédié ce prix à son « cher époux, premier avocat des femmes ».

C'est grâce au président de la République que le fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, a-t-elle soutenu, a vu le jour avec près de 200 000 bénéficiaires aujourd'hui. Aussi a-t-elle affirmé sa détermination à continuer à s'investir dans le social.

Bien avant, en remettant le prix, M. Mabingue Ngom a salué la grande figure emblématique de l'action sociale de son pays et en Afrique qu'est la Première dame.

« Vous êtes une grande figure de l'action sociale car nous le savons tous, la Fondation Children of Africa que vous avez fondée, il y a quelques années et cela, avant même l'accession de votre époux à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui un modèle réussi de fondation africaine caritative exerçant dans le social hardi pour reprendre le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne feu Félix Houphouët-Boigny », a-t-il déclaré, indiquant que la symbolique du trophée est de traduire en quelques traits la personnalité de la Première dame, à savoir : la mère, la protectrice et la généreuse.