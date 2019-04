Sénégal: Dialogue politique, déclaration de patrimoine du chef de l'etat avant son investiture - El Hadj Hamidou Kassé clarifie le jeu

Le ministre conseiller en communication du président de la République El Hadj Hamidou Kassé met en demeure l'opposition après son refus de répondre à l'appel au dialogue du chef de l'Etat. Invité de l'émission Objection de la radio Sud Fm hier, dimanche 31 mars 2019, El Hadj Hamidou Kassé qui s'est également prononcé sur la sortie du Forum du justiciable invitant le chef de l'Etat à faire sa déclaration de patrimoine avant son investiture, a sévèrement tancé l'opposition.

Invité de l'émission Objection de la radio Sud Fm hier, dimanche 31 mars, le ministre Conseiller en charge de la Communication du président de la République El Hadj Hamidou Kassé a sévèrement remonté les bretelles à l'opposition.

En effet, interpellé par notre confrère, El Malick Ndiaye qui a pris le relais de Baye Oumar Guèye dans l'animation de cette émission politique de la radio Sudfm hier, sur le rejet de la main tendue du président de la République par une grande partie de l'opposition dont ses anciens adversaires, lors de l'élection présidentielle du 24 février dernier, El Hadj Hamidou Kassé s'est voulu ferme. «On est en politique, il faudrait savoir qu'il y a une majorité qui gouverne et une minorité qui s'oppose.

Et, il ne faut pas que l'opposition, je veux être extrêmement clair, veuille faire du Sénégal une exception.

Autrement dit, le seul pays au monde où la majorité se laisse saborder, démissionne de ses responsabilités pour dire à l'opposition : viens gouverner. Cela n'existe nulle part et n'existera pas au Sénégal.»

Poursuivant son propos, celui qui s'occupait jusqu'ici de la communication du président Macky Sall insistera : «Le président de la République n'a pas été mis en ballottage, il a très largement et nettement gagné à 58,26%. On lui demande de prendre des décisions, de gouverner».

Par ailleurs, répondant à l'interpellation de l'animateur du jour d'Objection, au sujet de la sortie du Forum du justiciable qui invitait le chef de l'Etat à se plier à l'exigence de la déclaration de patrimoine avant son investiture, El Hadj Hamidou Kassé soulignant que le «président Sall a été le premier à s'imposer cette obligation au moment même où rien ne lui était nullement imposé », a tenu à rassurer.

«Le président Macky Sall l'a fait et il refera sa déclaration de patrimoine. Maintenant, c'est au Conseil constitutionnel et au Président Macky Sall de dire exactement quand cette déclaration va être faite et dans quelle condition elle sera faite. On ne doit pas faire de cette question un débat public, mais au Sénégal, on aime les débats.»

CHOIX DU CENTRE DES EXPOSITIONS DE DIAMNIADIO POUR LA CEREMONIE D'INVESTITURE DU CHEF D'ETAT : Kassé lève un coin du voile

Lors de ce face-à-face avec notre confrère, Malick Ndiaye dans l'émission Objection d'hier, dimanche 31 mars, El Hadj Hamidou Kassé, ministre conseiller et chargé de la Communication du Président Macky Sall est également revenu sur le choix du Centre des expositions de Diamniadio pour abriter la cérémonie d'investiture.

Et c'est pour expliquer que ce choix obéit à une question d'opportunité pour accueillir tout le monde devant prendre part à cette cérémonie afin de veiller à sa solennité et à son cachet populaire.

«Le président va recevoir beaucoup de ses homologues, chefs d'Etat mais aussi, les institutions, les corps constitués, les élus dans leurs diversités, diverses personnalités, acteurs politiques et économiques, diverses couches de la population comme les jeunes, les femmes, les personnes du troisième âge, certaines dignitaires religieux et coutumiers, la presse nationale et internationale qui s'est fortement mobilisée autour de l'événement.

Il fallait un espace convenable pour accueillir tout ce monde afin de veiller à la solennité et au cachet populaire».