Cote d'Ivoire: Elu président de l'assemblée nationale - Amadou Soumahoro a le soutien indéfectible du Woroba

Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumahoro, peut compter sur le soutien de ses parents des régions du Worodougou, du Béré et du Bafing dans l'accomplissement de sa mission. Jeudi dernier, cadres, élus et populations du Woroba se sont mobilisés pour affirmer avec force leur soutien indéfectible au "Tchomba national".

A la résidence du président du parlement, les retrouvailles ont été fraternelles dans une atmosphère de joie et de gaité.

Aucun cadre et élu de Séguéla, de Mankono et de Touba n'a voulu se faire conter l'heureux évènement. Mobilisés dans une ambiance bon enfant, les uns et les autres ont tenu à exprimer leur satisfaction pour l'élection au perchoir d'un fils, et non des moindres, du Woroba.

«Nous sommes venus vous adresser nos félicitations et vous exprimer notre soutien. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage et d'exprimer notre profonde gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en Amadou Soumahoro ainsi qu'à plusieurs autres fils du Woroba », s'est félicitée la porte-voix des cadres, Bamba Maférima.

Tout en saluant la détermination et l'engagement sans faille d'Amadou Soumahoro dans le combat pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire unie, rassemblée et prospère auprès du chef de l'Etat.

« Votre choix par le président de la République comme le candidat du RHDP à la présidence de l'Assemblée nationale n'est pas fortuit. Homme de fidélité et de mission, vous avez été de tous les combats et aujourd'hui la nation ivoirienne vient de vous confier de nouvelles missions.

Sachez que vous avez le soutien total de vos frères et sœurs du Woroba dans cette nouvelle aventure », a-t-elle rassuré.

Avant que le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, n'appelle les filles et fils du district du Woroba à la l'union, à la cohésion et à l'entente pour le bien-être des populations des trois régions que comptent le district.

Selon lui, le Woroba a assez souffert des divisions de ses fils. Le moment est venu, a-t-il estimé, de dépasser les petites émotions pour aller à l'essentiel. «Les questions de destin appartiennent à Dieu. Faisonsnous confiance les uns les autres. Car, nous sommes des frères. Soyons fiers de notre frère.

Faisons en sorte qu'il nous représente dignement en le soutenant fermement», a-t-il exhorté. Tout en remerciant le chef de l'Etat pour le soutien sans exclusive à un de ses fidèles lieutenants pour conduire les destinées de la prestigieuse institution qu'est l'Assemblée nationale.

Se mettant désormais au-dessus de la mêlée, le président de l'Assemblée nationale a demandé pardon à tous ceux qu'il a offensé dans son combat politique.

«Pour le Woroba, c'est un nouveau départ. Moi, je n'ai plus d'adversaires, de concurrents, d'ennemis. Tous sont mes frères et sœurs. Du haut de mes très grandes responsabilités, je ne peux qu'offrir l'amour et la fraternité.

Et je vais le faire », a rassuré Amadou Soumahoro devant le doyen Lamine Fadiga, le président de la CEI Youssouf Bakayoko, le président de la Cour des comptes Diomandé Kanvaly, la ministre Bakayoko Ly Ramata...