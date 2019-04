Madagascar: Rugby / Top 6 - Océan Indien - Cosfa et FTM se retrouvent en finale

Le COSFA (rouge) affrontera le FT Manjakaray en finale du Top 6 océan indien le 14 avril à Mahamasina.

La finale du Top 6 Océan indien 2019 sera 100% malgache le 14 avril à Mahamasina. Cosfa a dominé le RC Saint-Pierre à Alarobia et FT Manjakaray surclasse l'Etang Salé.

Une démonstration de force. Les militaires du COSFA ont pu montrer un rugby très rapide hier, au stade municipal d'Alarobia contre l'équipe réunionnaise du Rugby Club de Saint-Pierre. Une rencontre comptant pour la dernière journée des matches de poules du tournoi Top 6 Océan indien. Evoluant dans la poule B, le COSFA, déjà victorieux du Highland Blue Curepipe Starlight sur 31 à 19, a pu s'imposer devant les réunionnais sur le score de 72 à 34.

Une rencontre totalement à l'avantage des militaires malgaches du COSFA qui, déjà a trouvé le premier essai du match dès la première minute de jeu par le biais de Saïd Rakotoarimanana. À lui tout seul, il a été auteur de cinq autres essais à la 17e, 32e, 50e, 70e et à la 76e minute de jeu. Cette performance à juste fait de lui l'homme du match, qui a pu donner le meilleur de lui-même tout comme Hery Ramangatiarison et le capitaine Tolotriniaina Rakotoson.

« On a bien préparé cette rencontre. Au fur et à mesure où on avançait dans le match, la machine offensive a pu se roder progressivement et mon essai, dès la première minute, a été très significatif. Non seulement on a été rapide mais on a aussi été très méticuleux en enregistrant un très faible pourcentage de perte de balle », rappelle Saïd Rakotoarimanana.

À la mi-temps, le COSFA menait 41 à 15 et les Réunionnais de Philippe Gauthier ont tout essayé pour revenir recoller au score.

Carton rouge

Dans leurs efforts les réunionnais ont tout de même réussi à marquer des essais par l'intermédiaire de Gersinger (46ème) ou encore Lavarel (58e). La sortie de Randriamanantena (numero 12) qui a écopé d'un carton rouge à la 55e minute aurait pu vraiment avantager les Réunionnais mais dès qu'ils réussissaient un essai, les Malgaches en mettaient aussitôt deux de suite.

Avec ce résultat, l'équipe du COSFA caracole donc en tête de la poule B. Elle aura comme adversaire l'équipe leader de la poule A qui n'est autre que le FT Manjakaray. Ce dernier, mené sur 0 à 5 à la mi-temps a réussi deux pénalités pour prendre le dessus (6 à 5) devant l'équipe réunionnaise d'Etang-salé Rugby Club, championne de l'Océan indien 2018. Une victoire acquise à la Réunion samedi sous une pluie battante qui a pu s'observer tout au long du match.

« Je suis assez satisfait du comportement de mes joueurs. On a été très rapide sur le plan offensif, en défense, j'ai aussi vu une belle résistance et cela promet un beau spectacle pour la finale », estime Rija Randrianarison, entraîneur du COSFA.

La finale de ce Top 6 Océan indien opposera donc deux équipes malgaches d'envergure. Elle se jouera au stade municipal de Mahamasina le 14 avril prochain. Le COSFA, champion de Madagascar en titre tentera de confirmer sa victoire sur le FT Manjakaray. Pour ce dernier, ce sera une franche occasion pour tenter de prendre une belle revanche. Pour le gain de la troisième place, on aura l'affiche Etang-salé Rugby Club - Rugby Club de Saint-Pierre le même jour. La cinquième place quant à elle se jouera entre les Mahorais du Desperado Rugby Club M'Tsapéré et les Mauriciens du Highland Blue Curepipe Starlight.