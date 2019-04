Madagascar: Evenement - Le 100e Concert classique grandiose

Ce sont les sommités de la musique classique que la 100e du Concert classique de midi rassemble à l'IFM Analakely ce samedi après-midi.

Quasiment un mini-festival en soi, c'est un rendez-vous exceptionnel et sans précédent que Madagascar Mozarteum réserve au public pour son prochain Concert classique de midi.

Une affiche qui fait rêver tous les inconditionnels de la musique classique, mais aussi tous les mélomanes de tous horizons. C'est ce que l'association Madagascar Mozarteum propose au public de la capitale pour ce 6 avril à l'Institut français de Madagascar (IFM) Analakely à partir de 13h. Dérogeant exclusivement pour l'occasion à ses traditions, il s'agit là de son fameux Concert classique de midi qui en est à sa 100e édition.

Un évènement qui se doit d'être marqué d'une pierre blanche par Madagascar Mozarteum donc, cette 100e se découvrira comme un marathon harmonieux, symphonique et féerique en ode à la musique classique et au chant lyrique. Cinq heures en continu de spectacle musical qui, porté par le talent d'une bonne vingtaine de groupes, de troupes, de chœurs et de chanteurs de toutes les générations, émerveilleront ainsi le public de tous âges qui se retrouveront dans la salle Albert Camus de l'IFM Analakely ce samedi. « On délectera le temps d'un après-midi le public mélomane d'un concert inédit. Ce sont là les meilleurs, la crème de la crème de la musique classique qui s'y mettront en scène », confie Antsanirina Rakotoarimino, coordinateur au sein de Madagascar Mozarteum.

A l'image de ce genre intemporel et populaire qu'est la musique classique, c'est donc un concert classique qui s'annonce à la fois d'une grande sobriété, mais d'une grande grâce également qui attend le public.

Sobre et prestigieux

Les Concerts classiques de midi de Madagascar Mozarteum se sont toujours affirmés comme une plateforme de découverte unique pour tous les artistes de musique classique, nationaux mais aussi internationaux. Ils sont ainsi nombreux à se relayer sur la scène pour l'occasion pour lui rendre hommage et lui faire preuve de reconnaissance. Un grand voyage dans le temps à travers la musique, cette 100ème édition du Concert classique de midi promet d'émerveiller à la fois nos yeux et aussi nos oreilles. Madagascar Mozarteum ayant pris soin de sélectionner des artistes éminents et talentueux, mais nous réservant aussi quelques surprises de taille pour l'occasion. Rendez-vous y est ainsi donné pour ce samedi et comme le dit toujours aussi bien José Bronfman, illustre président de Madagascar Mozarteum avant chaque concert, « Place à la musique ! ».