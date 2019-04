Madagascar: Basketball / Jeux des Iles - La date des championnats N1A 1e phase avancée

Les présélectionnés effectuent des matches tests tous les week-ends.

Pour mieux se préparer. Le comité directeur de la fédération malgache de basketball a modifié une partie de son programme d'activité de la saison 2019 lors de sa réunion de la semaine passé. Quelques dates ont été décalées, d'autres événements maintenus et quelques uns annulés.

Comparé au calendrier d'activités validé et publié lors de l'assemblée générale de la fédération en novembre, trois dates des championnats nationaux ont été décalées de quelques semaines. Prévus au début du 15 au 23 juin à Antsiranana, les championnats de Madagascar N1A hommes et dames phase aller sont avancés d'un mois.

Il a été décidé que cette première phase se tiendra du 18 au 26 mai toujours dans la capitale de Diana. « Nous avons avancé ce sommet national dans le but de rallonger de quelques semaines la préparation de l'équipe nationale en vue des jeux des Iles de l'océan Indien (19 au 28 juillet à Maurice)», explique le directeur technique national, Angelot Razafiarivony.

Deux autres championnats nationaux changent également de dates. Les championnats N1B dames et U20 garçons prévus se tenir à Fenoarivo Atsinanana du 25 mai au 2 juin auront lieu trois semaines plus tôt, du 4 au 12 mai dans la ligue d'Analanjirofo. Et le sommet national N1B hommes est décalé pour sa part d'un mois, programmé du 4 au 12 mai à Tsiroanomandidy et finalement le championnat aura lieu du 1er au 9 juin, abrité toujours par la ligue de Bongolava.

Sommet continental

La date du tournoi de basket 3×3 inter-établissements scolaires dénommé School tournament dédié aux U15 et U18 a été également décalé d'un mois d'avance, les 4 et 5 mai au lieu des 8 et 9 juin. Indépendamment de la fédération, ses dirigeants ont décidé d'annuler la version 2019 de la Coupe du président, la cinquième édition.

Cette compétition d'envergure nationale est programmée ce début avril mais a du être effacée du calendrier. « Nous avons annulé la Coupe du président car le palais des sports ne sera pas disponible pour les dates des demi-finales et finales du tournoi », souligne le directeur technique national. Par contre, les autres événements qui figurent dans le calendrier sont maintenus entre autres l'Afrobasket U16 garçons programmé du 20 au 28 juillet c'est-à-dire en marge des Jeux des Îles.

Le président de la fédération, Jean Michel Ramaroson est en ce moment en Côte d'Ivoire assister à la réunion de la Fiba Afrique.

La confirmation de la tenue de ce sommet continental fait partie de l'ordre du jour de la réunion. Les dates et villes d'accueil des cinq autres championnats nationaux restent inchangées ainsi que celles des sommets nationaux retour et phase finale N1A hommes et dames prévues du 16 au 24 novembre dans la capitale.