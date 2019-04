Sénégal: Excision et mutilations génitales - «Confessions» angoissantes d'une mére victime

Longtemps combattues au Sénégal, les mutilations génitales féminines (MGF) continuent encore de faire des victimes au 21ème siècle au Sénégal. Cette pratique, vielle de plusieurs siècles consiste à enlever une partie des organes génitales de la femme pour des raisons diverses, variant d'une coutume à une autre.

Si certains avancent la thèse de la purification, d'autres par contre estiment que l'excision permet à la personne qui a subi cette «opération» de s'abstenir une fois l'âge de la puberté atteinte.

Malgré la loi de 1999 interdisant sa pratique et les nombreuses séances de déclarations d'abandon public mettant au-devant des femmes et des exciseuses dans différentes régions concernées par la pratique, force est de constater que l'excision poursuit son petit bonhomme de chemin. «Confession» alarmante d'une mère victime !

Alors que le président Macky Sall a décidé de «parrainer» la femme à l'occasion du 08 mars dernier, marquant la journée internationale qui leur est dédiée, celles-ci continuent d'être victimes de violences de tous genres.

Du viol, à l'inceste en passant par des violences physique, morale, financière parfois même la torture, la femme est toujours considérée comme un «sujet» en Afrique, plus particulièrement au Sénégal. Parmi cette liste de violence, loin d'être exhaustive, il y a les mutilations génitales faites à certaines femmes (MGF).

Il s'agit d'une pratique qui consiste à enlever une partie des organes génitaux de la femme, sous prétexte de la purifier, selon certaines coutumes (Soninké, Pulaar, Mandingue, etc.). Pour d'autres, l'excision permet à la femme de s'abstenir de tout rapport sexuel avant le mariage (Bambara... ).

La raison qu'ils avancent est simple: en enlevant une partie du capuchon du clitoris (voire du clitoris en entier), la femme voit sa libido baisser; du coup, elle pourra maîtriser «ses désirs et ainsi garder sa virginité», jusqu'au jour du mariage.

Dès lors, il se pose la question du choix de la jeune fille innocente à la place de qui on décide pour une raison ou pour une autre «d'enlever une partie de ses organes», sans lui demander son avis.

Victime d'excision, Dado* est une jeune femme qui s'est mariée à l'âge de 25 ans, alors qu'elle était en licence 3 de Géographie, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Aujourd'hui, après 10 ans de mariage et mère de 2 garçons (6 et 3 ans), elle assume pleinement sa vie d'épouse qu'elle cumule avec son travail d'assistante de Direction.

Mais, derrière cette femme radieuse, heureuse dans sa vie de couple, se cache le quotidien d'une femme «martyrisée, anéantie et complètement détruite par cette pratique» dont elle a été victime pendant qu'elle était encore nourrisson.

Parler d'excision, pour cette jeune femme au teint métissé, fruit de son brassage entre un père Peulh et une maman Soninké, n'est pas un exercice facile. Le seul fait d'entendre ce mot la fait sortir de ses gants. Néanmoins, elle décide, après quelques moments d'hésitations, de se confier à nous.

«C'est en classe de 4ème que j'ai su que l'on m'avait excisé», fait-elle savoir, les larmes coulants sur son visage.

La jeune femme explique qu'en faisant une leçon sur l'Education familiale sociale, elle a constaté que, contrairement à ce qu'elle a étudié en classe, elle n'avait «plus de clitoris. Et, ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps», dit Dado en sanglots.

Innocente à cette époque (14 ans), elle s'en est ouverte à sa grande sœur qui lui a expliqué que cette pratique existait depuis fort longtemps dans leur famille et que ses 3 petites sœurs en sont aussi victimes.

Elle décidera finalement d'accepter ce «mal nécessaire» et de vivre sa vie, comme si de rien n'était. Jusqu'au jour où elle mord à l'hameçon d'un gentilhomme et décide de se marier avec lui. «C'est là que toute ma vie a basculé», rétorque Dado.

Elle fait savoir qu'en plus «de l'acte inhumain qu'on m'a fait (excision: ndlr), ils m'ont aussi fait du «taff» (infibulation). Pour l'enlever, on m'a conduit chez une vieille dame, qui a utilisé une lame, le jour même de mes noces». Arrivée à cette étape, il était impossible pour Dado de se contenir.

Après qu'elles moments en sanglots, elle poursuit: «je pensais que c'était le moment le plus dur de toute ma vie, mais je ressentais toujours des douleurs quand j'avais des rapports avec mon mari. Et c'est toujours le cas».

Mais pour Dado, le pire c'est «lorsque j'ai frôlé la mort en 2013, quand je donnais naissance à mon fils».

Elle revient sur cet épisode douloureux de sa vie avec tant d'amertume et de dégout. En effet, elle révèle qu'elle a failli perdre la vie en salle d'accouchement, à cause de cette pratique dont elle a été victime.

«Une veine a éclaté et j'ai fait une hémorragie. Mais, heureusement, je m'en suis bien sortie, même si j'ai mis plus de 2 mois pour la cicatrisation complète de mon épisiotomie», ajoute-t-elle.

Mais cet épisode a créé une psychose chez la jeune dame qui ne voulait plus entendre parler de grossesse. «C'est la raison pour laquelle j'avais décidé de prendre des pilules. Mais j'ai contracté une grossesse lorsque j'ai oublié d'en prendre.

Malheureusement, j'ai eu le même problème (hémorragie, ndlr) en salle d'accouchement en 2016», des souvient-elle avec amertume. Même si elle s'en est toujours sortie, pour Dado, il n'est plus question d'avoir d'autres enfants parce qu'elle ne «veut pas mourir en couche».

D'où l'invite qu'elle lance au gouvernement à «punir sévèrement les personnes qui commettent cet acte horrible», car pense-t-elle, il y va de la «survie des femmes».

Dado: un nom d'emprunt choisi pour respecter la «confession» dans l'anonymat de notre interlocutrice.

DR ABDOULAYE DIOP, GYNECOLOGUE OBSTETRICIEN ET MEDECIN-CHEF DE LA CLINIQUE NEST AUX FEMMES EXCISEES : «Tenir compte de leur souffrance, en disant non à l'excision, pour éviter d'exposer leurs filles»

Pour le Docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien et médecin-chef de la clinique Nest, la fréquence des mutilations génitales féminines (MGF) est d'environ 30% au Sénégal.

Toutes fois ce pourcentage varie d'une localité à une autre, allant jusqu'à 94% par exemple dans la région de Kolda.

Il explique que dans sa fonction de gynécologue obstétricien, il lui arrive très souvent d'accoucher une femme porteuse de mutilation génitale. Et de relever que ces accouchements peuvent se compliquer.

En effet, de l'avis de Docteur Diop, «la femme excisée risque des difficultés à la sortie de l'enfant, malgré ses efforts de pousser».

Ainsi, pour lui éviter, à elle et à son futur enfant de souffrir ou d'être victime de déchirures vulvaires parfois graves, pouvant même entrainer des inconvenances urinaires, le plus souvent, «on est obligé de faire une épisiotomie», fait savoir le gynécologue.

Il s'agit, en fait, d'un acte chirurgical consistant à ouvrir le périnée au moment de l'accouchement pour laisser passer l'enfant.

Quid de la thèse sur l'extase de ces femmes ? Abdoulaye Diop bat en brèche la thèse selon laquelle les femmes victimes de cette pratique ne ressentent pas le plaisir durant les rapports sexuels.

«Cette rumeur est fausse!», soutient le gynécologue qui explique que certaines femmes «continuent à ressentir du plaisir au niveau vaginal et même parfois au niveau de la cicatrice».

A en croire la blouse blanche, «tout dépend du type d'excision et des séquelles physiques et psychologiques laissées par cette mutilation».

Il faut rappeler il existe quatre types de mutilations génitales féminines. Le type 1 consiste à une ablation partielle ou totale du clitoris (clitoridectomie), le type 2 est l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres (excision).

Il y a aussi le rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accolement des petites lèvres (infibulation). Et enfin le type 4 qui regroupe toutes les interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins.

Pour Abdoulaye Diop, il faut lutter contre cette pratique «en la bannissant de nos mœurs». Il poursuit en soutenant que certaines femmes excisées doivent tenir compte de leur souffrance pour éviter «d'exposer leurs filles aux mêmes souffrances, en disant non à l'excision».

Selon le gynécologue, ces femmes doivent exiger des autorités l'application effective voire le durcissement de la loi contre l'excision pour dissuader celles qui la pratiquent.

Quant-aux exciseuses, Dr Diop les invitent à prendre conscience du fait qu'elles «seront punies par la loi parce que ces pratiques sont interdites et doivent être définitivement abandonnées». C'est le cri du cœur que lance le gynécologue.

RAPPORT "EDS CONTINUE" DE SEPTEMBRE 2018 DE L'ANSD : Excision au Sénégal, des chiffres et des lettres

Le rapport Eds (Enquête démographique et de santé) continue de septembre 2018, révèle que 24% des femmes âgées entre 15 et 49 ans, ont été excisées au Sénégal. Avec une prévalence de 14% chez les filles âgées de 0 à 14 ans (environ 8% ont subi l'excision avant un an et 6% entre 1 et 4 ans).

La même étude montre toujours que 15% des femmes excisées pensent que c'est une pratique exigée par la religion et 18% sont favorables au maintien de cette pratique. D'où l'intérêt de relayer l'information, d'après l'Organisation mondiale de la santé (Oms) qui souligne qu'il s'agit d'une violation des droits de la femme.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), la comparaison des résultats de l'enquête avec ceux des enquêtes précédentes ne met pas en évidence de modification importante de la prévalence de l'excision, le pourcentage de femmes excisées étant passé de 25% en 2014 à 24% en 2015, puis à 23% en 2016 et 24% en 2017.

Toutes fois, l'étude révèle que la pratique de l'excision est très influencée par l'appartenance ethnique.

Et, dans la quasi-totalité des cas, elle est pratiquée à des âges très jeunes. Les résultats montrent que c'est chez les (ethnies) Mandingue/Socé que la pratique de l'excision est la plus répandue (75%).

Avec aussi un taux assez élevé chez les Soninké (63%), Diola (59%) et Pulaar (49%). La pratique de l'excision varie considérablement, selon la région.

Les régions du Sud-est, à savoir Kédougou (91%), Sédhiou (76%), Tambacounda (72%), Ziguinchor (68%) et Kolda (64 %) et du Nord notamment Matam (73%), enregistrent les proportions de femmes de 15-49 ans excisées les plus élevées.

ENCORE DES DEFIS A RELEVER, MALGRE LA DIMINUTION DE LA PREVALENCE DE L'EXCISION ENTRE 2012 ET 2017

Cependant, la prévalence de l'excision a connu une diminution entre 2012 et 2017. En effet, elle est passée de 18% en 2012 à 14% en 2017.

Néanmoins, entre les deux dernières années (2016 et 2017), elle s'est stabilisée à 14%. Cette baisse fait suite aux mesures prises par le Sénégal pour accélérer l'abandon total de la pratique, comme la loi 99-05 qui interdit et réprimande l'excision.

Les différents plans d'action nationaux pour l'accélération de l'abandon de l'excision 2000-2005, 2010-2015 et le nouveau en cours d'élaboration, sont des mécanismes nationaux, des cadres de références qui traduisent l'engagement et la volonté de l'Etat à mettre fin à ces pratiques.

La mise en œuvre de ces plans d'action a choisi l'approche «holistique et multisectorielle» basée sur les droits humains, la responsabilisation des communautés, des activités transfrontalières, un plaidoyer au niveau national et international.

Des mécanismes de suivi et d'évaluation efficaces ainsi que l'amélioration de la coordination ont contribué à renforcer la synergie dans les interventions et entre les intervenants.

Toutefois, il reste des défis à relever pour venir à bout de ces pratiques qui ont des conséquences sur la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles, relève la source.

LES DECISIONS DE JUSTICE RENDUES DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI

2004 : Jugement du 25 février 2004 (Tribunal Régional de Kolda - jugement N°74): la personne ayant commis l'excision ainsi que le parent de la personne excisée sont condamnées à 6 mois de prison avec sursis.

Jugement du 28 avril 2004 (Tribunal Régional de Kolda): la personne ayant commis l'excision est condamnée à 3 mois fermes et la personne complice (parent) est condamnée à 6 mois de prison avec sursis.

2007 : Jugement du 18 juillet 2007 (Tribunal Régional de Kolda): L'enfant excisée est décédée des suites de l'excision. La personne ayant commis l'excision ainsi que les deux personnes complices de cet acte ont été condamnées à 3 mois avec sursis.

Le rapport mentionne que cette décision a été rendue en complète méconnaissance de la loi; l'excision ayant entraîné la mort, les faits auraient dû être jugés devant une Cour d'assises, une condamnation à des travaux forcés à perpétuité aurait dû être prononcée.

2009 : Jugement du 22 juin 2009 (Tribunal de Matam, cas Coumba Keïta): condamnation de la personne ayant commis l'acte d'excision ainsi que la mère à 6 mois de prison ferme, le père et la fille à 6 mois de prison avec sursis.

2010 : Décision du 22 mai 2010 (Cour d'Appel de Kaolack) : la personne ayant commis l'excision est condamnée à 6 mois de prison ferme et les personnes complices de cette excision à 3 mois de prison ferme.