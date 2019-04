Cote d'Ivoire: Enseignement technique - Kablan Duncan annonce la construction de huit établissements

L'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel (Ipnet) renait de ses cendres. Ses ateliers de mécanique, d'imprimerie, de menuiserie, etc. viennent d'être entièrement rénovés et équipés. Et, cerise sur le gâteau, l'établissement a été doté d'un nouveau bâtiment R+2 destiné à l'administration des cours.

C'est donc un établissement entièrement retapé qui accueilli dans l'après-midi d'hier le vice-président de la République Daniel Kablan Duncan, venu inaugurer le bâtiment D et les ateliers modernisés, fruit du partenariat entre la Côte d'Ivoire, l'Union Européenne et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi).

Le vice-président ivoirien a salué ce partenariat qui permet à la Côte d'Ivoire de réformer son système d'enseignement technique et professionnel pour le plus grand bonheur de ses jeunes. « La Côte d'Ivoire compte 25 millions d'habitants avec 77,7% de jeunes dont l'âge est égal ou inférieur à 35 ans.

Cette population constitue une richesse mais elle peut être une menace si elle n'est pas bien formée et en bonne santé », a-t-il reconnu. Avec la réforme, l'objectif du Gouvernement est d'adapter la formation au besoin réel du marché pour assoir une économie compétitive mais aussi une administration moderne.

Au-delà de l'Ipnet, ce sont onze centres d'enseignement technique et professionnel qui ont bénéficié d'une cure de jouvence dans le cadre du Programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes ( Proforme) qui a fait l'objet d'une signature de convention entre la Côte d'Ivoire et l'UE pour un montant de 16,250 milliards FCFA.

Concernant l'Ipnet, « un des fleurons de notre système », le vice-président a indiqué que les travaux de construction du nouveau bâtiment, de rénovation et d'équipement des ateliers et le renforcement de capacités des cadres ont coûté au total 1 957 848 857 FCFA. En plus des 11 établissements réhabilités par l'UE, le gouvernement, a-t-il annoncé, projette la construction de huit autres écoles techniques et professionnelles.

C'est donc tout naturellement que la ministre de l'Education nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Camara, a plaidé auprès de l'UE pour la mise en place d'un deuxième Proforme, conformément à l'ambition de son département qui est d'accroitre la capacité d'accueil dans le secteur technique et professionnel.

Le défis de la Côte d'Ivoire, a insisté l'ambassadeur Jobst Von Kirchmann, représentant de l'UE, c'est de faire face chaque année à l'arrivée de 400 000 jeunes sur le marché de l'emploi.

Pour relever le challenge, le pays n'a d'autre choix que de miser sur la formation et l'implication du privé dans l'emploi de ces jeunes. l'UE, a-t-il rassuré, est prête à aller loin et à faire mieux dans ce domaine avec le pays à condition que les budgets soient mis en place rapidement.

Quant au directeur de l'Ipnet, Berthé Zacharia, il a plaidé pour la construction d'un amphithéâtre afin de permettre à l'établissement d'accroitre ses capacités. L'Ipnet, a-t-il rappelé, depuis son ouverture en 1975, a formé près de 10 000 formateurs dont 1147 pour plusieurs pays africains.