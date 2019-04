Soudan: Le pays participe à la 42éme session d'ARABSAT en Algérie

- Le ministre de l'information, des communications et des technologies de l'information, Hassan Ismail s'est rendu, dimanche en Algérie pour diriger la délégation soudanaise à la 42ème session de l'Assemblée générale de l'Organisation arabe des satellites de communications (ARABSAT) en Algérie avec la participation de représentants des pays arabes membre de cette organisation.

Le sous-secrétaire du ministère, l'ambassadeur Al-Obeid Ahmed Moruah, accompagné de l'ing. Mustafa Abdel Hafez, directeur de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, ont participé aux travaux de la 165e réunion du conseil d'administration d'ARABSAT les 29 - 30 mars, sous la présidence de Nasser Al-Hujailan, sous-secrétaire du ministère de l'information à l'Arabie saoudite.

L'ordre du jour de cette session porte sur l'adoption du rapport annuel du Conseil d'administration et des comptes de l'organisation pour l'exercice 2018, l'élection des membres du nouveau Conseil d'administration et le choix du lieu et de la date de la prochaine session de l'Assemblée

Il est à rappeler que l'Organisation arabe des satellites de communications (ARABSAT) a été créée en 1976 dans le Royaume d'Arabie saoudite.

ARABSAT, dont la mission est de connecter les communautés arabes au monde en fournissant des services de télécommunications fiables et compatibles avec les valeurs et cultures arabes, est le seul opérateur satellite dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord offrant une gamme complète de services de diffusions, de télécommunications et des services à hauts débits.