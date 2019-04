Afrique: Qualifications CAN - Le « show » des Eléphants à Abidjan

Les Éléphants de Côte d'Ivoire se sont bien amusés samedi 23 mars dans leur jardin du stade Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan. Bien que qualifiés depuis le 18 novembre dernier, après la 5e journée, ils ont attaqué ce dernier match du groupe H avec beaucoup de sérieux face à des Rwandais un peu admiratifs. Au final, la Côte d'Ivoire a inscrit trois magnifiques buts contre zéro réaction pour le Rwanda (3-0).

C'est Nicolas Pépé qui a été le premier à percer le mystère rwandais. L'homme fort de Lille a confirmé son instinct de tueur en ramassant une balle chaude de son équipier, Jonathan Kodjia repoussée par le portier des Amavubi pour soulever la foule du vieux stade Abidjanais (1-0, 6e). C'était le score à la pause.

Ensuite, à la reprise, Eric Bailly, sur un corner bien exécuté par Max Gradel, saute plus haut que les défenseurs adverses pour catapulter le cuir au fond des perches rwandaises (2-0, 65e). Puis, quelques minutes après, l'entraîneur ivoirien lâche le « Lyon » Maxwel Cornet. Ce dernier n'a pas mis du temps pour trouver ses marques.

A peine entré sur le terrain, il permet à la Côte d'Ivoire de tripler la mise (3-0). La messe était dite. « Nous venons d'affronter une grande équipe avec des joueurs de renommée internationale. Ce fût très enrichissant pour nous. Il est vrai que lorsque vous perdez un match, ça fait mal, mais j'avoue que rencontrer des grandes nations de football du continent telles que la Côte d'Ivoire et la Guinée nous a beaucoup enseigné. Ce genre de match nous permet de grandir et nous allons tirer les leçons de ces éliminatoires de la CAN 2019 pour revenir encore plus fort », reconnaît Vincent Mashami, le sélectionneur national du Rwanda, en conférence de presse d'après match. Pour lui, le défi qu'il avait avant la rencontre était de bonne guerre. « C'était juste pour motiver davantage mes joueurs. Mais la différence était nette sur le terrain », a-t-il poursuivi.

Tandis que son homologue ivoirien savourait sa victoire. « Lorsqu'on me confiait cette sélection nationale, il y a six mois, nous étions au bord du gouffre. La Guinée venait de nous battre chez nous (3-2) et tout le monde doutait de notre capacité à nous qualifier pour cette CAN 2019. Finalement nous y sommes. Et cette victoire montre que nous avons parcouru du chemin. La mayonnaise est en train de prendre. Il ne faut surtout pas arrêter de travailler », a déclaré Kamara Ibrahim.

Réactions

Nicolas Pépé (attaquant Côte d'Ivoire)

« Petit à petit, nous montons en régime. Nous sommes une nouvelle génération qui a envie d'écrire sa propre histoire. Nous avons commencé timidement. Aujourd'hui nous terminons en force devant notre public, c'est quelque chose de fort. Ça rassure avant la CAN. Tout n'est pas encore parfait. Nous avons encore quelques mois pour construire quelque chose de plus solide avant la CAN, en Égypte »

Jacques Tuyisenge (capitaine Rwanda)

« Nous sommes tombés sur une équipe très forte de la Côte d'Ivoire. Nous avons essayé de la contrarier avec nos moyens. Le résultat est logique. Nous avons surtout beaucoup appris et nous retournons travailler pour les prochaines compétitions. »