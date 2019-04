Sénégal: Awa Ndiaye, présidente CDP - «Les données personnelles sont une richesse... »

La présidente de la Commission de protection des données personnelles (CDP), Awa Ndiaye invite à veiller à une meilleure protection des données personnelles. «Que chacun d'entre nous, sache que les données personnelles ne sont plus à prendre à la légère. Car, elles sont une valeur inestimable aujourd'hui. Ce n'est plus simplement un outil d'identification, mais une richesse».

La présidente de la CDP s'exprimait à Dakar, lors d'une demi-journée de sensibilisation et d'échanges sur l'emploi face à la transformation digitale: «sécurisation et confidentialité des données personnelles», sur initiative du Conseil national du patronat Sénégalais (CNP) et en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer à l'attention des entreprises et leurs partenaires.

Poursuivant son mot, elle déclare : «il faut qu'il ait une culture de la protection des données personnelles. On ne peut plus continuer à faire comme 100 ans en arrière.

Par conséquent, il faut savoir comment garantir ces données personnelles aussi bien pour les citoyens sénégalais que pour les citoyens étrangers vivant au Sénégal. D'où l'obligation de prendre en compte cette question dans les entreprises sénégalaises».

Mieux, souligne-t-elle: «ce devoir de conformité s'impose à tous et singulièrement les entreprises internationales».

Elargissant la problématique, elle dira: «La convention de l'Europe et la commission européenne avec son nouveau règlement ont mis en place un cadre et des positions juridiques très fermes, serrés, précis et contraignants.

Aujourd'hui, si vous voulez participer au commerce international, avoir des partenaires sur l'international, être compétitif et développer nos entreprises sur le plan national, vous êtes obligés de savoir ce qui se passe dans ce domaine»,a-t-elle expliqué.

Dans la même lancée Aimé Sène, vice-président du Conseil national du patronat Sénégal (Cnp) a laissé entendre que leurs entreprises font tous les jours preuve de responsabilité et apprécient à sa juste valeur les enjeux de confidentialité, de sécurité et même économique sur les données à caractère personnel.

Toutefois, il appelle à la vigilance: «Des mécanismes techniques et organisationnels garantissant la confidentialité et l'intégrité des données personnelles doivent être mis en œuvre pour éviter que des consultations par des tiers non autorisés, des modifications ou encore leur perte portent préjudices aussi bien à l'entreprise qu'aux employés».