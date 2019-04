Cote d'Ivoire: Amédé Kouakou - « Le Rhdp veut bannir du pays le régionalisme et l'ethnicité »

Amédé Koffi Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, vice-président du mouvement « Sur les traces d'Houphouët-Boigny », a animé un meeting, samedi 30 mars 2019 à Béoumi, dans le cadre de sa tournée d'explication et de mobilisation, en présence du ministre Sidi Tiémoko Touré, de l'ex ministre Jeanne Peuhmond et Mamadou Traoré, Dg de l'INFES.

Devant l'ensemble des chefs coutumiers kondêh, les femmes et les jeunes, Amédé Kouakou a indiqué : « Le Président Alassane Ouattara et le RHDP veulent bannir de la Côte d'Ivoire, la division, l'intolérance, le régionalisme et l'ethnicité. Des maux qui gangrènent notre société. Je suis venu vous demander de soutenir le RHDP.

Chers chefs coutumiers et populations de Béoumi, on ne peut pas construire un pays dans la division et l'instabilité.

Voilà l'une des valeurs pour lesquelles le RHDP a été crée. Le RHDP est un parti qui peut donner la paix et le développement à la Côte d'Ivoire. Le RHDP, nous rassemble aujourd'hui et nous réunira demain et toujours ».

Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias, fils de Béoumi, a ajouté : « La vision du Président Alassane Ouattara est de faire de la Côte d'Ivoire un eldorado. Les grands travaux partout en Côte d'Ivoire attestent cette volonté.

Béoumi a même bénéficié de l'un des plus longs et plus beaux ponts du pays, en plus de plusieurs autres réalisations d'infrastructures à caractère social.

Seul le RHDP peut vous apporter ce bonheur dont vous avez tant rêvé. Le RHDP met tous les enfants d'Houphouët-Boigny ensemble. C'est ensemble que nous pourrons faire en sorte que le pays aille de l'avant ».

Le lieu de la manifestation s'est avéré exiguë pour la circonstance, de sorte que de nouvelles bâches et chaises étaient installées chaque dix (10) minutes.

Le meeting a été marqué par la lecture de motions de soutien des populations, notamment, des jeunes, des femmes et des chefs coutumiers, au Président Alassane Ouattara, au Rhdp ainsi qu'aux ministres Amédé Kouakou et Sidi Touré.