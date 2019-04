Sénégal: Amélioration de l'accès aux soins de santé pour les populations clé - Medicos Del Mundo sensibilise les personnels soignants

Les prestataires de soins de santé des districts sanitaires de Pikine, Mbao et Keur Massar ont bénéficié d'un renforcement de capacités sur la prise en charge des personnes clé. C'était à l'occasion d'un atelier organisé par l'Ong Médicos Del Mundo en partenariat avec la division de lutte contre le Sida, la région médicale dont l'ouverture a été assurée par le gouverneur de la région de Dakar.

La promotion du droit à la santé pour tous et surtout pour les groupes les plus vulnérables à savoir les professionnelles de sexe, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les lesbiennes, des consommateurs de drogue injectable ou encore les détenus de la région de Dakar a fait l'objet d'un atelier de plaidoyer. Un atelier qui a permis non seulement de sensibiliser les prestataires de santé mais aussi de capaciter pour une bonne prise en charge de cette frange de la société.

Organisée par l'Ong médicos del mundo en partenariat avec la division de lutte contre le sida, la région médicale de Dakar, cet atelier entre dans le cadre du projet santé «population clé» dont les bénéficiaires sont les districts sanitaires de Pikine, Mbao et Keur Massar et entre autres.

Face à cette problématique de la prise en charge des populations clé, les difficiles conditions de vie des populations dit clés ont été relevés dont la stigmatisation, la marginalisation au niveau des structures sanitaire mais aussi à l'égard du personnel soignant.

«L'on sait qu'au Sénégal les populations clé éprouvent des situations de marginalisation et de subdivision qui impactent fortement leurs conditions de vie, l'accès aux services les plus basiques sur l'éducation, la santé» a dit Djeyla Thiam, coordinatrice des projets à médicos del mundo.

Si l'on croit les organisateurs de l'atelier, le rejet social et la discrimination sont autant de facteurs qui les amènent à se cacher, les privent des services de santé dont elles ont besoin.

«Il a été essentiel pour médicos del mundo d'investir sur l'offre et la qualité des services de santé pour ces populations dit clé mais aussi de promouvoir les espaces de santé non stigmatisant et d'appliquer davantage les prestataires de santé à s'engager pour une prise en charge humanisée et égalitaire», a soutenu Mme Thiam qui est revenue sur l'objectif de la tenue de cette rencontre.

Venu présider cette rencontre, le gouverneur-adjoint de la région de Dakar chargé du développement a salué l'initiative.

Pour Modou Ndiaye: «cette belle initiative participe à une meilleure visibilité de vos actions au niveau des autorités, une bonne appréciation de vos interventions par la région médicale et les districts sanitaires.

Pour ce fait, je vous encourage à poursuivre cette démarche participative et inclusive et de prêter davantage une oreille attentive aux structures sanitaires que sont la région médicale et districts sanitaires qui demeurent des institutions de validation de vos interventions au niveau de la région de Dakar», a-t-il souligné.

Et de renchérir: «je vous félicite par vos résultats obtenus et vous montre toute la disponibilité, tout l'engagement des services techniques régionaux et des autorités administratives à vous accompagner dans la mise en œuvre au plan d'actions».