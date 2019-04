Cote d'Ivoire: Sidiki Bakaba - "Le cinéma est un moyen prodigieux pour développer un pays"

interview

Membre de la délégation ivoirienne à la 26ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui s'est déroulée du 23 février au 2 mars 2019, Sidiki Bakaba a vécu d'intenses moments d'émotion, entre décoration et divers honneurs.

Dans cet entretien, cet acteur emblématique du cinéma africain revient sur ces instants mémorables, se prononce aussi l'évolution du Fespaco et explique comment le cinéma a développé le Burkina Faso.

Que retenez-vous des cinquante ans du Fespaco ?

Cinquante ans du Fespaco, c'est cinquante ans de cinéma. J'ai eu la chance de vivre la première édition en tant que comédien en février 1969. C'était la semaine du cinéma africain. Et à partir de 1977 où j'ai joué dans « Bako, l'autre rive», je n'ai plus quitté ce festival.

Le cinéma a permis de désenclaver ce pays, avec des gens qui viennent de partout. Des gens disaient que c'était impossible de faire un festival de cinéma dans un pays enclavé, qui n'a pas d'accès à la mer. Pour eux, c'était une utopie.

Mais, ce pays a cru au cinéma et en cinquante ans, le Fespaco lui a apporté le développement. S'il n'y avait pas eu le Fespaco, je ne pense pas que le Burkina serait là où il est aujourd'hui. Et quelles que soient les amorces de crise, le Burkina Faso n'a jamais sauté une seule édition du Fespaco.

C'est le signe d'un peuple travailleur. Le festival a attiré beaucoup de monde dans ce pays et ces personnes sont tombées amoureuses du Burkina Faso.

Le cinéma est un moyen prodigieux pour développer une nation, un pays. Les gens ne se rendent pas compte de la puissance de l'image. A partir de ça, on vend sa culture, on l'impose à l'autre.

Pourtant, le cinéma n'est pas devenu l'industrie qu'il aurait dû être au Burkina Faso. Qu'est-ce qui explique cela ?

C'est vrai. Mais, le défaut, il est valable pour tous les pays du continent, c'est qu'on a voulu faire un cinéma de réalisateur et non d'acteur.

Les réalisateurs trouvaient que les acteurs étaient en rivalité avec eux. Ainsi, on présentait les productions en disant « film de X », mais jamais Y dans tel film.

Or le cinéma, tout comme le football, se vend avec des stars. Mon souci a été qu'on donne aux acteurs leur place. Après « Bako, l'autre rive », la foule venait à l'hôtel me voir. C'était un visage auquel les gens s'identifiaient.

Ce que les réalisateurs ne comprenaient pas. Des gens venus d'ailleurs disaient aux cinéastes de ne pas faire du cinéma avec des stars. Ce n'est pas une vision qu'incarne l'industrie du cinéma. Regardez Bollywood, ils ont construit leur cinéma avec des acteurs.

Avec mon épouse Ayala, c'était notre combat contre un cinéma de réalisateurs, parce que nous étions conscients qu'ils ne pouvaient jamais vendre des films si le public ne s'y identifie pas aux acteurs.

Bien entendu, des acteurs bien formés, capables de transmettre à travers leurs personnages de l'émotion aux spectateurs. Je suis devenu une star grâce au Fespaco, parce que j'y venais tout le temps.

Vous étiez annoncé à ce 26ème Fespaco avec un film intitulé « Yafa (Le pardon)», réalisé par Christian Lara, dans lequel vous campez le rôle principal. Finalement, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé ?

Les organisateurs du Fespaco ont estimé que « Yafa (Le pardon) » n'est pas une production africaine.

C'est un très grand film qui touche à l'histoire, au contentieux entre l'Afrique et les Antilles, entre les afro-descendants et l'Afrique. C'est un film d'acteurs. Deux ou trois personnages jouent dans ce film.

Et tout repose sur la confrontation entre un historien africain, érudit, et un flic antillais. Toute l'histoire se déroule en une nuit. A partir d'un contrôle de pièces d'identité, l'historien africain va apprendre à l'Antillais son histoire, qu'il ignore. Il ne sait même pas qu'Alexandre Dumas était un Noir.

Ici, le pardon dépasse ces deux personnes. C'est une tentative pour dire qu'il faut que ce pont soit établi entre l'Afrique et les Afro-descendants. Malheureusement, ce film n'a pas été retenu en compétition officielle parce que Christian Lara est un Antillais et Français.

Nous devons un pardon à tous les Noirs d'origine africaine dont les ancêtres ont été vendus lors de l'esclavage.

Le jour où les Noirs où qu'ils sont diront « l'an prochain l'Afrique », comme les juifs disent « l'an prochain Israël », nous serons une force réelle sur cette terre. Parce que nous avons des savants, des génies dans tous les domaines, mais divisés.

Vous avez été fait, au cours de ce 26ème Fespaco, Chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication par les autorités burkinabè. Avec le recul, comment appréhendez-vous cette distinction ?

Ecoutez, je suis un croyant. Après 7ans d'exil, j'ai regagné mon pays le 14 novembre dernier, à la faveur d'un colloque international organisé par notre ami André Banhouman, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Quand je suis arrivé, j'ai été pris en charge par RFI, qui a couvert cet événement.

Ensuite, j'ai été invité au Sénégal pour rendre hommage à Cheick Hamidou Kane, au Musée des civilisations noires de Dakar. Le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire a été d'une présence extraordinaire, percutante et décisive.

Dans la foulée, le Fespaco m'invite à son cinquantenaire. Et à Ouagadougou, Georgette Paré m'honore en faisant de moi l'invité d'honneur de sa cérémonie « Celebrities Days», où, à mes côtés, il y avait Akissi Delta, Jimmy JeanLouis, Eriq Ebouaney... Peu après, Georgette Paré m'a convié à une cérémonie où elle devait être décorée. J'y suis donc allé pour la soutenir.

Et, à ma grande surprise, quand ils ont fini de décorer tout le monde, le ministre burkinabé de la Culture, des Arts et du Tourisme (ndlr, Abdoul Karim Sango), s'est dirigé vers moi. Je me suis levé par politesse pour le saluer.

Et aussitôt, il m'a fait Chevalier de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication du Burkina Faso. A travers cette décoration, c'est la Côte d'Ivoire qu'on honore. C'est peut-être un prélude à la paix et à la réconciliation définitive des Ivoiriens.

En 2013, quand j'ai dit : « Pardonnons-nous et avançons ». Tout le monde m'a pris pour un fou. Je suis heureux de constater aujourd'hui que tout le monde n'a que ces mêmes mots à la bouche.

Si le fou persiste dans sa folie, il finit par rencontrer la sagesse. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir porter cette médaille et d'assumer ma fonction d'ambassadeur.

Je suis un artiste, j'ai des amis dans toute la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Au Sénégal, j'ai fait deux films très emblématiques «L'aventure ambiguë » et « Camp de Thiaroye » (de Sembène Ousmane). Les Sénégalais m'ont aussi décoré en 2018. Quand je me retourne, je ne sais pas d'où je ne suis pas.