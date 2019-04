Cote d'Ivoire: Seminaire de formation du FORDPCI - Raphaël Lakpé exhorte les Dp au traitement apaisé de l'info

"Pour la paix, aucun sacrifice n'est de trop», disait Félix Houphouët-Boigny. Pour éviter que la Côte d'Ivoire renoue avec la crise, le Forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire (Fordpci) a décidé d'engager résolument les acteurs de la presse et des médias sur la voie du professionnalisme.

C'est l'objectif que poursuit, en filigrane, le séminaire de formation a organisé, les 30 et 31 mars derniers, à l'Hôtel International de Grand-Bassam autour du thème : «Les Directeurs de publication face au défi de l'information apaisée».

Placée sous le parrainage de SEM. Sidiki Boubacar Sangaré, représentant-résident du Réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest (Rceedao) et la présidence du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, cette session de formation, animée par le président de l'ANP (Autorité nationale de la presse), Raphaël Lakpé, a vu la participation de plus de 30 directeurs de publication représentant différents médias du pays.

L'idée pour les organisateurs, c'est de favoriser « l'éveil de la conscience professionnelle des Directeurs de publication pour le traitement apaisé de l'information».

Une ambition bien perçue par M. Seydou Koné, représentant du ministre Sidi Tiémoko Touré, qui a demandé, lors de la cérémonie d'ouverture des travaux, aux acteurs des médias de contribuer à l'apaisement du climat social.

De son côté, le parrain Sidiki Boubacar Sangaré a, d'abord, salué la tenue de ce séminaire, en invitant tous les Ivoiriens à prendre des initiatives par anticipation rapport aux élections de 2020, eu égard à la crise postélectorale de 2011.

Ensuite, il a exhorté les directeurs de publication au traitement de l'information dans un esprit apaisé. Poursuivant, le patron du Rceedao en Côte d'Ivoire a fait un plaidoyer pour la subvention des journaux par l'Etat avant d'annoncer l'ouverture par son structure d'un centre médical à M'pouto, dans la commune de Cocody, dans lequel les acteurs de la presse auront accès à des soins médicaux gratuits.

Quant au président du Fordpci, Charles Lambert Trabi, il a invité les participants à se mettre dans les dispositions et conditions idoines pour tirer pleinement profit des enseignements qui seront dispensés.

Justement, le formateur Raphaël Lakpé a commencé par définir le rôle du directeur de publication, qui a évolué de 1960 à nos jours, et la notion de l'information apaisée.

De son intervention, on retient que le « DP », est le responsable du contenu d'un journal ou d'un site d'informations, et qu'il en répond en premier devant la justice ou l'autorité de régulation.

Mieux, d'un rôle passif par le passé, il est devenu, aujourd'hui, un acteur actif de la presse et des médias. L'information apaisée est, à en croire le conférencier, « une nouvelle dont la rédaction ne contient aucun terme agressif et dont le ton est loin d'être guerrier, insultant, injurieux et inutilement provocateur».

En d'autres termes, « une information vraie, vérifiée et équilibrée». Tout en soulignant que la diffusion d'une information non apaisée peut augmenter les risques de conflit, le conférencier a recommandé au « DP» d'être conscient de son rôle principal, d'avoir le contrôle sur son équipe rédactionnelle, de s'assurer de la qualité d'un article avant sa diffusion, d'interpeller les rédacteurs sur la nécessité d'utiliser le bon ton, les mots justes et apaisants.

Aussi a-t-il conseillé aux journalistes de se débarrasser de l'émotion et surtout de cesser de jouer le rôle des hommes politiques. Enfin, les participants ont lancé un appel à tous les journalistes pour un traitement apaisé de l'information.