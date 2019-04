Soudan: Les infrastructures inspectent les puits d'eau souterraines d'Atbara

Atbara — Le ministre de l'Infrastructure et du développement urbain de l'État du Nil, Ing. Mohamed Abdel Wahed Ali a inspecté, lundi un certain nombre de puits d'eaux souterraines à Atbara accompagné par le directeur de l'autorité d'eau de l'État, Ing. Abu Bakr Abdallah et le directeur des projets de l'autorité, Mohamed Ali.

Ils ont inspecté (9) puits souterrains à (Al Rawdah, Al Nahda, Zaytouna, Thawra, quartier 13, Al-Matar, Al-Firdous, Al-Mamoura), Six puits ont été mis en œuvre grâce à un financement du ministère des Ressources en eau, de l'Irrigation et de l'Électricité, (2) puits financé par l'organisation de Sharjah charité et un financé par l'autorité d'eau de l'État.

La ministre a salué les efforts déployés par l'autorité d'eau pour fournir les services dans le cadre de objectifs de développement durable pour améliorer les services et compléter les réseaux.