Soudan: Président - Le Soudan mène une politique étrangère équilibrée

Le Président de la République maréchal Omar Al-Bashir a déclaré que le Soudan mène une politique étrangère équilibrée, fondée sur des chartes internationales et des normes diplomatiques, et engagé dans des partenariats qui défendent les intérêts communs et la paix et la sécurité internationales, sans s'engager dans aucun axe ni concession de nos intérêts nationaux.

S'adressant à la séance d'ouverture de la neuvième législature nationale, Al-Bashir a expliqué que les succès des efforts diplomatiques soudanais dans le domaine de la coopération avec les pays frères et amis reflètent et incarnent naturellement les principes de l'action extérieure du pays fondés sur le respect mutuel et l'engagement positif avec la communauté internationale , le partage des intérêts avec tous les pays du monde qui ont un désir sincère de coopérer avec notre pays.

À cet égard, il a évoqué les efforts du Soudan pour renforcer la paix régionale dans son voisinage, dans le Soudan du sud et récemment en République centrafricaine, dont les parties ont réagi de manière positive aux efforts de médiation soudanaise, en plus de l'initiative du Soudan de renforcer le système économique de la Corne de l'Afrique a soutenir les échanges commerciaux et développement économique.

Le Président de la République a déclaré que les efforts du Soudan sur le continent avaient été salués et appréciés par la communauté internationale, les Nations Unies et les puissances internationales, ce qui constitue une reconnaissance du travail sérieux que notre pays mène avec la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains et tous les crimes transfrontaliers.