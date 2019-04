Soudan: Bashir dirige les tâches du gouvernement pour compléter la structure de l'Etat

- Le Président de la République maréchal Omar Al-Bashir a chargé le nouveau gouvernement de prendre des mesures strictes pour compléter la structure de l'État et réformer la fonction publique afin d'accroître l'efficacité des institutions de l'État, imposer l'état de loi , promouvoir les droits de l'homme et la protection des libertés.

Lors de la séance d'ouverture de la neuvième session de la législature nationale, il a rappelé l'engagement ferme et sérieux du pays à lutter contre la corruption par des mesures juridiques efficaces et équitables et le respect de la légalité, et a invité les citoyens, le parlement et les organismes de réglementation à s'acquitter de leur devoir de surveillance , disant dans ce sens que : « Mais les lois n'atteindre pas leur efficacité sans la présence du citoyen, son parlement et ses organes de contrôle, c'est la mission que nous devons tous assume. »

"Les principes et valeurs que nous avons adoptés en tant que plate-forme pour nos vies et pour guider nos chemins dans l'État et dans la société ne seront jamais inversés et nous en resterons fidèles et gardiens afin de protéger notre pays de la fragmentation, des perturbations et des pertes."

Al-Bashir a réitéré sa confiance dans la législature nationale dans l'accomplissement de ses tâches avec le secrétariat de supervision et de direction de l'exécutif, en particulier parce que cette session se déroule à la lumière d'un désir national de réforme, soulignant que le conseil des ministre est au même titre demande de prouver que notre pays est riche de compétences qui puissent surmonter les défis économiques avec l'aide d'Allah, la détermination et le soutien de notre noble peuple.