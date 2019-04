Soudan: Al-Bashir promet d'accélérer le rythme de la paix

- Le président de la République le maréchal Omar Al-Bashir s'est engagé à accélérer la coordination et à intensifier les efforts pour mener à bien les pourparlers de paix dans le pays jusqu'à ce que 2019 soit l'année de la paix.

Dans son discours à la séance d'ouverture de la neuvième session de la législature nationale, il a souligné que la paix était une question nationale, car il valait la peine d'être cohérent avec les efforts de tous les citoyens de la nation, quelle que soit leur position au sein du gouvernement ou à l'extérieur.

À cet égard, il a appelé toutes les forces politiques du pays à participer à cette cause nationale et à œuvrer ensemble pour atteindre l'objectif de la paix par les moyens et les sujets convenus, tout en soulignant notre engagement envers toutes les références dans chaque cas devant les partenaires de négociation et la communauté régionale et internationale.

Le Président a réaffirmé l'attachement de l'État à un cessez-le-feu permanent et à une volonté totale et sincère de dialogue pour la paix à tout prix. Le Président Al-Bashir a réitéré l'appel lancé aux forces de l'opposition, qui se trouvent encore en dehors de l'accord national et de son document, d'accepter le dialogue comme premier et dernier choix et le passage sain pour établir un pays pour tous.

Il a ajouté que "grâce à Dieu et à son succès, et après, des efforts de nos forces armées et de nos forces régulières avec toutes ses composantes et formations, désormais les zones de guerre sont réduites et que la paix régnait dans la plupart des régions du pays, orientant la populations vers le développement et la reconstruction, de sorte que la mission des Nations Unies commence à se retirer des Etats du Darfour, après avoir s'assurer de l'absence de la justifications de sa présence dans le pays.