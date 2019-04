Soudan: Bashir appelle à la création d'un incubateur national inclusif

- Le président de la République, le maréchal Omar Al-Bashir a appelé toutes les forces politiques et sociales à se joindre au dialogue conformément aux mesures et procédures convenues avec tous les acteurs de la scène politique et sociale du pays.

S'adressant à la séance d'ouverture de la neuvième session de l'Assemblée législative nationale, il a déclaré que notre pays assistait à une nouvelle phase de sa trajectoire politique, dans laquelle nous nous sommes engagés, ainsi que notre peuple, à nous tenir à distance égale de tous les fils de la nation avec toutes leurs visions politiques et à travailler selon une vision de réforme nationale fondée sur la justice et transparence, souplesse et à la patience, unifiant la classe et la parole afin de soutenir la stabilité du pays.

Il a ajouté que "On prend du document de Doha une référence de base et de connaissances pour les plates-formes politiques à la prochaine étape. Ce document-là a été approuvé par un large éventail de forces politiques et sociétales du pays et a mis en place ce que nous avons convenu et pris long chemin à le mettre en œuvre.