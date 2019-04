Gabon: "Le calendrier culturel toujours attendu par les Gabonais" dixit Fabrice Gatien Mvouendi Pindi

Des questions et des incertitudes ,Fabrice Gatien Mvouendi Pindi ne cesse de s'interroger sur l'élaboration ou non d'un calendrier culturel...

Déjà 1 an et 2 mois toujours pas de calendrier culturel annoncé par les autorités en charge de la Culture et des Arts au Gabon. En effet, c'était au mois de février 2018 que l'actuel ministre d'Etat en charge de la Culture et des Arts, Alain Claude Billie By Nze accompagné de sa ministre déléguée était face à la presse... Le jeudi 8 fièvre 2018 au musée national pour dévoiler le calendrier culturel de l'année 2018.

La question reste posée "par quoi débutera le calendrier culturel de cette année 2019 ?"

Faut-il relancer le QUIFILMA pour sa deuxième édition après celle de 2016 avec une collaboration entre le ministère de la Culture et celui de la Communication ? Quelles seront les innovations de la 15è édition de la fête des cultures et pour le festival GABON 9PROVINCES dans sa 3è édition .

L'organisation de la première nuit des masques qui n'a pas pu se tenir dans sa première et deuxième édition en 2017 et 2018 était annoncée par les autorités en charge de la Culture « pour célébrer le Gabon immortel et profond » ,mot du Ministre d'Etat en charge de la Culture et des Arts.

Au titre l'international, l'organisation du salon international du Livre de Libreville (sisal),

la fête de la musique édition 2019. Autant de questions que se posent les amoureux de la Culture et des Arts.