Afrique: Développement - La BAD en voie de publier des rapports sur les perspectives économiques régionales

Suite au lancement réussi de l'édition 2019 de ses perspectives économiques pour l'Afrique, la banque va rendre publiques les versions régionales Afrique de l'ouest, du centre, de l'est et du nord.

Le lancement du document, pour l'Afrique de l'ouest, aura lieu à Abuja, au Nigeria, tandis que celui de l'Afrique centrale se passera à Yaoundé; au Cameroun. Nairobi, au Kenya, abritera cet événement pour l'Afrique de l'est pendant que pour l'Afrique australe, ce sera à Pretoria; en Afrique du Sud. Celui de l'Afrique du nord se déroulera au Caire, en Égypte.

Chaque rapport analyse la croissance économique de la région concernée, ses moteurs et ses implications et offre des prévisions à court et à moyen terme sur les principaux facteurs socio-économiques, tout en examinant les défis et les progrès. Le texte passe également en revue l'état de l'intégration régionale et fournit une analyse approfondie des politiques spécifiques aux régions.

Le rapport est le résultat du travail et de l'analyse des experts économiques de la Banque africaine de développement (BAD), indispensable pour les décideurs, les universitaires, les investisseurs, les professionnels du secteur du développement et de la finance et la presse. Il est utilisé pour éclairer le dialogue politique et améliorer l'efficacité opérationnelle des institutions.