Congo-Brazzaville: Chasse au trésor - L'Université protestante au Congo s'offre les deux premières places du podium

Le Cartel et Team seven, respectivement premier et deuxième, ont remporté haut la main la troisième édition de l'épreuve annuelle du Campus du nouvel espace universitaire francophone (Cneuf), le 29 mars à la Halle de la Gombe.

Cette année, disons-le, les concurrents ont placé la barre bien haut. Heal the world, de l'Université libre de Kinshasa, dixième et dernier, a obtenu 151/200 points. Et, un écart flagrant de trente points sépare les deux premiers, savoir le Cartel et Team seven. Le premier a glané 198/200 points après avoir en plus décrypté tous les énigmes qui l'ont conduit à parcourir tous les dix sites de la troisième édition.

Sur les cinquante-deux équipes d'étudiants en lice, dont cinq de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville, issues de quinze universités des deux rives du fleuve Congo, le Cartel a fait « un parcours presque sans faute ». Ce que le capitaine David Chakambila a confirmé au Courrier de Kinshasa : « Nous avons répondu à toutes les questions avec brio et obtenu le maximum sauf à l'une pour laquelle nous avons eu droit à une seconde chance de sorte que la cote a été réduite à trois points au lieu de cinq ».

Fier de sa troupe, dont Emmanuel Bony et Marcel Oheka sont les deux autres membres, David Chakambila a poursuivi : « Nous avons travaillé en synergie, amis de longue date, nous nous sommes battus. La première édition, nous avons fini deuxième sur le podium à cause d'un malheureux petit point et à la deuxième nous étions parmi les cinq premiers. Notre détermination a été couronnée cette année par une brillante victoire », ajoutant, dans la grande excitation du moment : « Je salue également la réussite de la seconde équipe, Team seven, qui est aussi de l'Université protestante au Congo ». Ainsi, les deux équipes sont sorties de la Halle de la Gombe les mains chargées de chèques de mille deux cents et six cents dollars américans, en plus des trophées.

Finalement, sur les soixante-quatre équipes inscrites au départ, douze n'ont pas pris part au concours. Par ailleurs, l'Université de Kinshasa (Unikin) a eu le mérite de repartir avec trois prix, les cinquième, septième et huitième remportés par Dream team, Team work et Les Incoercibles. Ce sera donc l'université de Kinshasa la mieux représentée l'an prochain à Brazzaville. Car, les dix lauréats primés sont d'office répertoriés pour la quatrième édition de la "Chasse au trésor" qui s'y tiendra.

Un prix pour Brazzaville

Au total, douze prix ont été décernés la soirée de vendredi à la Halle de la Gombe. En effet, à côté des dix, deux récompenses hors catégorie ont été remises tenant lieu des onzième et douzième prix. C'est ainsi que la première équipe de Brazzaville « Les Balaines », forte de ses 111 points, a reçu celui de la francophonie. Quant au douzième, celui du mois de la femme, il est revenu à La Persévérance déjà quatrième. L'équipe exclusivement féminine a fait la fierté de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe.

Pour Achille-Benjamin Sompa, responsable du Cneuf de Brazzaville, le passage des universitaires à Kinshasa était bien significatif. En effet, les deux capitales habituées à des « mariages sur le plan musical et solennel, ont pour cette fois réalisé un mariage ludique et qui plus est, avec des étudiants ».

Réjoui d'avoir mené à bout une première initiative du genre, et quoique conscient du désavantage de ses troupes étrangères à Kinshasa, il ne s'est pas gardé de les encourager à donner le meilleur. Il semble que « Les Balaines » ont suivi le mot d'ordre donné par leur superviseur et ont tout de même résolu huit énigmes. Ils sont parvenus à six sites avec l'aide de leur guide, une performance que bien d'équipes de Kinshasa n'ont pas su réaliser. « L'essentiel n'est pas de participer à la compétition mais l'essentiel est de gagner », leur avait particulièrement conseillé Achille-Benjamin Sompa, dès le départ.

Des propos renchéris par son homologue du Cneuf de Kinshasa, Élodie Bamowongo. Cette dernière avait en plus demandé aux Kinois d'aller en compétition avec l'idée de gagner pour obtenir leur participation à l'édition prochaine qu'abritera Brazzaville dont elle avait évoqué la possible organisation au moment du lancement de l'épreuve.

Présent à la remise des prix, le délégué général à la francophonie a, pour sa part, rappelé que la "Chasse au trésor" comptait parmi les quarante-quatre activités organisées autour de la francophonie.