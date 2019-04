Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1/30e journée)

Caen remporte une victoire précieuse à Monaco (0-1). Sans Prince Oniangué, laissé au repos, mais Hermann Moussaki, resté sur le banc, et avec Brice Samba, impérial dans ses buts : des interventions décisives (45e, 50e, 68e et 74e mn ) et la baraka aux 56e (poteau) et 82e (transversale). Un succès qui met fin à une longue série de onze matchs (trois nuls et huit défaites) pour les Normands, 18e et barragistes avec sept longueurs de retard sur Amiens, le 17e.

Du côté de Monaco, qui a tiré vingt-quatre fois au but sans marquer, Jordi Mboula, en phase de reprise, et Han-Noah Massengo, non retenus, étaient absents de la feuille de match.

A l'inverse, Dijon a un pied en Ligue 2 après son revers à domicile face à Nice (0-1). Un match perdu sans Arnold Bouka Moutou, absent du groupe.

Nîmes et Emmanuel-Faitout Maouassa se déplaceront ce lundi soir à Saint-Etienne en match décalé.