Guinée: Insécurité - Un homme assassiné, son corps retrouvé dans un caniveau à Avaria

Un jeune âgé de 35 ans a été retrouvé mort, ce lundi 1er avril 2019 dans un caniveau de l'Autoroute Fidel Castro. Ibrahima Ternan Soumah est le nom de ce jeune étudiant, en classe 3ème année Télécommunications à l'Université Mohamed VI.

Rencontré sur les lieux du drame, le Père du jeune, Sékou Hamed Soumah a raconté les circonstances dans quelles il l'a perdu de vue son fils : « Il est sortie le samedi 30 mars aux environs de 20H pour le Palais du Peuple ou se tenait le concert du groupe Instints Killers.

Mais, il n'est pas rester longtemps au spectacle où il avait déjà pris des photos qu'il a envoyé à son cousin qui est à Rabat au Maroc et à son frère ainé qui se trouve en Tunisie, il leur a dit qu'il quitte parce qu'il n'a pas sa carte d'étudiant et que son téléphone était sur le point de se décharger ; il devrait rentrer avec un de ses amis qu'il a demandé de lui retrouver devant, arrivée à Madina, ce dernier lui a joint il lui a dit qu'il est déjà au niveau de Madina.

C'est là que son téléphone est déchargé complément et son ami n'a pu plus le joindre. Et ce qui est curieux, à 00H déjà, ces amis l'ont retrouvé dans notre quartier Simbayah école en face de la centrale énergie avec qui il a échangé quelques mots avant de traverser pour rentrer dans notre cours », a-t-il dit.

Depuis la disparition de ce jeune le samedi dernier, les démarches avaient été entamées pour sa recherche : « on a visité tous les commissariats de police, les gendarmeries, on a visité également les hôpitaux Sino Guinéen, Donka et Ignace Deen, les centres de santé de Matam et de Matoto ont été également visités aussi.

Ce lundi on avait un rend-vous à la Direction de la Police Judiciaire (DPJ) et c'est à notre arrivée à la rentrée de la DPJ que mon neveu m'a appelé qu'ils ont découvert un corps sans vie à Madina, c'est ainsi que nous sommes venus et trouvé que c'est mon fils » a ajouté Sékou Hamed Soumah.

Interrogé par notre rédaction, les agents de la police judiciaire présents aux lieux du drame n'ont pas voulu s'exprimé.

Devant une foule, le corps a été transporté à l'hôpital Donka par les sapeurs-pompiers avant qu'un médecin légiste n'examine le corps. Cela en présence du Ministre du Budget Ismael Dioubaté, qui doit être membre de la famille.

Affaire à suivre