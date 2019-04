Guinée: 3ème mandat - Les forces sociales appellent Alpha Condé à sortir par la grande porte

Le projet d'un éventuel troisième mandat en faveur du président de la République Alpha Condé continu a suscité des débats dans la cité. En marge d'un point presse des Forces Sociales de Guinée ce lundi 1er avril 2019, à Conakry, par la voix du président de la Plateforme Nationale des Citoyens Unis pour le Développement (PCUD) a exhorté au chef de l'Etat à refuser toute tentation visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel actuel.

Au cours de la lecture de la déclaration, Abdourahamane Sano a rappelé l'intention du président Alpha Condé après son réélection en 2015.

« Réélu en 2015, pour son deuxième et dernier mandat, se dévoilait l'intention du Président Alpha CONDE de changer l'article 27 de la constitution relatif à la limitation du mandat présidentiel. C'était, à la suite d'une question posée par un journaliste alerte, le 15 mai 2016.

La réponse présidentielle à cette occasion, ainsi que les déclarations, actes et faits qui ont suivi, ne laissent plus aucun doute sur le projet présidentiel au regard de l'assujettissement des institutions de la République au Pouvoir exécutif, la déstabilisation de la Cour constitutionnelle, la prolongation du mandat des députés et la propagande actuellement en cours », a-t-il dénoncé.

Poursuivant il a souligné que : « Or, notre pays est aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire.

Pour le Président Alpha CONDE et pour la Guinée, le tournant actuel demeure aussi une opportunité historique exceptionnelle.

Bien géré, par le simple respect en 2020 des serments constitutionnels qu'il a faits, le Pr Alpha Condé revêtira à jamais le statut d'homme d'Etat et de démocrate que les guinéens aimeraient que l'histoire retienne de leur Président.

Pour la Guinée, un tel acte, consacrera à jamais l'irréversibilité de notre marche vers de l'Etat de droit et l'unité nationale, dont la construction continue, encore et malheureusement, de coûter cher à notre Peuple », a-t-il ajouté.

Sur le même lancé le conférencier à travers les Forces Sociales a dit : « Nous exhortons le Président Alpha Condé à refuser toute tentation visant à remettre en cause l'ordre constitutionnel actuel et dont les conséquences peuvent constituer une menace pour la stabilité des institutions et pour la quiétude sociale dans le Pays et dans la sous-région ».

A cette occasion M. Sano a fait savoir que le projet de 3ème Mandat est une illusion suicidaire pour ses promoteurs, quelle que soit l'approche qui sera envisagée pour le réaliser.

Car, dit-il, non seulement il est à contre-courant de la marche monde, de l'histoire, mais des nobles aspirations du peuple de Guinée.