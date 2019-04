Congo-Kinshasa: Kinshasa relève l'impératif de la promotion du secteur agricole

Il s'est déroulé, le vendredi 29 mars 2019, l'ouverture du Grand marché de l'agriculteur et de l'artisan congolais, sur la place de la Gare Centrale, dans la commune de Gombe. En présence de plusieurs personnalités, la Ministre du Genre, famille et enfant, Chantal Safu, a prononcé son mot d'encouragement aux participants et a inauguré officiellement ce nouvel espace de l'agriculteur et de l'artisan congolais.

Une nouveauté qui a coïncidé avec la fin du mois de mars. Cette initiative, moderne, permet donc aux femmes agricultrices et artisanes congolaises et les hommes également de sortir de leur zone de confort ou d'habitude pour rejoindre le grand sens de la vie et y exposer, pour la vente, les produits et fruits de leur travail.

L'accès à un espace public tel que ce marché est aussi un droit auquel la femme devrait aspirer. Ce, dans le sens où les femmes qui vivent du travail de leurs mains et vendent directement elle-même, peuvent aspirer à un bénéfice directe. Cependant, elles ont encouragé cette initiative parce qu'elle permet à la femme agricultrice et artisane d'accéder à un service public de qualité.

"L'autonomisation économique des femmes congolaises est un des préalables à certaines de leurs libertés et plus particulièrement, la liberté d'expression. Celles de réunion et d'association qui sont de tremplin vers un désir d'investissement dans le domaine politique... une liberté que nous attendons tous d'elles", a laissé entendre la Ministre de tutelle.

Aujourd'hui, ces femmes participent, en effet, pour elles-mêmes mais aussi pour les autres agricultrices et artisans congolaises.

Ambitions

La ville de Kinshasa intègre et encourage avec empressement cette initiative qui permet de participer, à côté du Ministère du Genre, famille et enfant et de la Fédération des Entreprises du Congo, à l'organisation de ce grand événement qui cadre avec ses objectifs dans le domaine de l'agriculture et de l'artisanat. Ainsi, Kinshasa demeure à jamais convaincue que le développement socioéconomique de la RDC passe impérativement par la promotion du secteur agricole dont le potentiel d'autosuffisance alimentaire, de création d'emploi, réduction de la pauvreté, lutte contre l'infraction...

Toutefois, la création des chaines agricoles est nécessaire pour pouvoir rendre les produits plus compétitifs et réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. Notamment, en ce qui concerne les denrées. Raison pour laquelle, le Grand marché de l'agriculture et de l'artisan congolais a l'ambition de servir de courroie de transmission et de relai entre les réalisations et l'opportunité du pays en matière agricole. Mais aussi les secteurs innovants porteurs de croissance et catalyseurs de chaine de développement et de valeur.