Soudan: Le Premier ministre exhorte à développer le secteur de l'élevage

Khartoum — 2019 (SUNA)- Le Premier ministre, le Dr Mohamed Taher Aila appelle pour développer le Secteur de l'Elevage en mettant l'Accent sur les Expériences Réussies et la Création d'une Exposition Spéciale pour l'Elevage et la Coordination de la Coordination avec les Etats du pays, ainsi que la réalisation de grands Projets pour le Secteur dans le temps imparti.

Le Premier ministre a également orienté pour une Interaction Positive avec les citoyens et se rendre sur le Terrain pour découvrir les Faits et Résoudre les Problèmes du ce Secteur.

Le Ministre des Ressources Animales et de la Pêche, Ibrahim Youssef Mohammed Abdullah, a déclaré que la réunion avait examiné les plans, programmes et projets du Ministère dans le cadre de la mise en œuvre des Priorités du Gouvernement consistant à améliorer la Vie des gens et à fournir des Aliments à Base de Viande Blanche, de Viande Rouge, de Lait, de Fromage et d'Oeufs.

Outre les Accords en cours visant à créer des Emplois pour les Jeunes, augmenter la Production, la Productivité et les Exportations, encourager le Secteur Privé National et Etranger à investir dans le Secteur, prêter attention à la Santé Animale, lutter contre les Epidémies et la Vulgarisation Vétérinaire et moderniser les Carrières et les Abattoirs, l'Elevage et le développement de la Pêche et le Transfert de Technologie et le développement des Pasteurs et la modernisation des Pâturages et Aliments pour Animaux et soutenir la Recherche Vétérinaire, en plus des efforts du Ministère dans la mise en œuvre de la Réforme de l'Organe d'Etat et la mise en œuvre du Secteur Privé les Résultats du Programme de Dialogue National.