Ile Maurice: Problèmes techniques chez MK - La maintenance des avions laisse à désirer

Des avions cloués au sol, retards et demi-tour. Qu'est-ce qui expliquerait la récurrence de problèmes techniques sur les appareils d'Air Mauritius (MK) ? De sources bien informées, l'on indique que la maintenance laisse à désirer chez la compagnie d'aviation nationale ces jours-ci...

L'on évoque aussi un mal-être chez les ingénieurs tout comme dans d'autres départements. Le personnel de cabine doit, pour sa part, faire face à d'importantes modifications dans le programme de vols ce mois-ci (avril) en raison d'un retard dans la mise en service de l'A330 Neo. La société d'aviation nationale dément tout malaise.

Dans la soirée du samedi au dimanche 31 mars, le vol MK042 en direction de Londres a dû faire demi-tour. L'avion était en maintenance toute la journée avant de quitter le hangar en retard pour effectuer ce vol. Toutefois, MK soutient qu'il n'y a aucune connexion entre cette maintenance et le problème de train d'atterrissage.

Un autre avion de MK a été cloué au sol à New Delhi. Dans ce cas aussi, un problème technique est à l'origine de la reprogrammation d'un vol New Delhi- Maurice. Cette fois-ci, l'on apprend qu'il s'agit d'une faute sur un moteur qui vient d'être remplacé. MK, pour sa part, confirme uniquement que l'avion est allé en maintenance en raison d'un problème technique. Et qu'il devait à présent décoller à 2 h 30 heure locale ce lundi matin.

«Nous avons une check list avec des règlements très stricts à respecter avant de laisser partir un avion et la sécurité des passagers est notre priorité», affirme un préposé officiel. Il fait valoir que les problèmes techniques ne sont pas rares dans l'aviation et qu'ils n'existent pas qu'à Maurice et pas que chez MK.

Selon un professionnel de l'aviation, l'A340 n'a pas connu d'incident majeur à ce jour. «Ce modèle d'avion détient même the highest safety record dans l'histoire de l'aviation civile», fait-il ressortir.