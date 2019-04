Ile Maurice: Metro Express - ça recrute pour les trains

La valse des recrutements se poursuit au sein de Metro Express Limited (MEL). L'organisme a lancé un appel à candidatures pour une série de postes, qui se clôt le 8 avril.

MEL est à la recherche de 30 Train Captains pour conduire le métro. Ces derniers doivent avoir une bonne personnalité, être soucieux de la sécurité et conformes aux règlements. En sus d'être détenteurs d'un School Certificate, les Train Captains doivent posséder une expérience de cinq ans dans un environnement technique ou dans l'industrie du transport public. Ils doivent détenir un permis de conduire valide avec un bon bilan de conduite depuis au moins deux ans. Des qualifications supérieures, notamment un certificat ou diplôme dans le domaine de l'ingénierie ou de l'informatique, avec au moins une année d'expérience, seront considérées comme un atout supplémentaire.

En ce qui concerne les compétences et les aptitudes, ces chauffeurs doivent être bilingues et pouvoir travailler de manière autonome et sous pression. Concernant les tâches, les Trains Captains doivent opérer le métro conformément aux procédures d'exploitation et aux instructions de travail, veiller à ce que les passagers bénéficient d'un trajet sûr et confortable, maintenir le service de train dans les délais, traiter des anomalies et incidents liés aux véhicules, faire une annonce dans le train, assister les passagers en détresse et signaler tous les défauts de train aux opérations de contrôle.

Alcotest quotidien

Les Train Captains retenus après une pré-sélection vont devoir suivre une formation comprenant une évaluation, afin de les doter des connaissances et des compétences nécessaires pour exercer leurs fonctions. D'ailleurs, le simulateur de Light Rail Vehicle est attendu à Maurice fin mai. S'y ajoutent une évaluation médicale générale, y compris une détection de substances illicites, un contrôle de vue en cas de daltonisme et des tests auditifs. Avec l'objectif de zéro tolérance d'alcool au volant, ils seront soumis à un alcotest quotidien au moment de se présenter au travail.

Ensuite, place aux 12 Stewards. Ils seront chargés de vérifier les stations et la sécurité, aider les passagers, les assister lors d'incidents dans le train et dans les stations, répondre à un incident lié au train et à la voie, recharger les billets, vérifier et mettre à jour les enregistrements pour l'argent et les tickets reçus, entre autres.

Les Stewards devront effectuer deux rotations, y compris durant le week-end et les jours fériés. Ils doivent aussi se soumettre à un bilan de santé général. Au niveau de la compétence et des aptitudes, ils doivent pouvoir gérer les situations d'urgence et garder leur calme sous la pression.

MEL recrute également six Ticketing Inspectors. Ils doivent vérifier les tickets des passagers dans le train, prendre les mesures appropriées concernant les fraudeurs. Mais aussi rédiger des rapports pour donner suite à une enquête et effectuer des contrôles de sécurité. Les Ticketing Inspectors vont devoir effectuer deux rotations, y compris durant le week-end et les jours fériés. Ils doivent se soumettre à une évaluation médicale, incluant une détection des substances illicites.

Finalement, deux Ticketing Officers seront recrutés. Les critères et aptitudes sont presque similaires à ceux des Ticketing Inspectors. Eux aussi devront faire une rotation et un test médical. Ils seront responsables de la vente des billets et du traitement des problèmes liés aux tickets.