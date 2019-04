Ile Maurice: Chenilles légionnaires - 11 régions affectées mais sous contrôle

Nouvelle-Découverte s'est ajoutée à la liste des régions déjà sous la menace des chenilles légionnaires. C'est le constat effectué par les responsables du Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI) à hier, dimanche 31 mars. Ce lieu rejoint Barlow, Belle-Vue-Maurel, Antoinette, Highlands, Belle-Terre, Floréal, Plaine-de-Gersigny, Rivière-du-Poste, New-Grove et Rose-Belle.

Le FAREI a constaté que ces chenilles n'attaquent que les champs de maïs pour le moment. Si des mesures ont déjà été prises pour tenter de diminuer leur impact sur la récolte, l'organisme continue à rester sur ses gardes.

Pour le Chief Executive Officer du FAREI, Ganeshan Seelavarn, la situation est sous contrôle. «À ce dimanche, les 40 arpents de plantation sous maïs que nous avons à Maurice ont été traités avec des insecticides. Dans cinq jours, nous allons de nouveau traiter ces plantes et ainsi diminuer la population de chenilles.»

Quant aux papillons qui sont également ravageurs, ils seront éliminés à travers des pièges. «Nous allons les attirer avec des phéromones - des substances chimiques comparables aux hormones, émises par certains végétaux, et qui agissent comme des messagers entre les individus d'une même espèce. On a déjà une centaine de ces pièges. Nous en avons commandé encore 1 500 pour Maurice et Rodrigues.»

Les cannes à risque

Les chenilles légionnaires ont une préférence pour le maïs. «Mais si elles n'en trouvent pas, elles vont se rabattre sur les cannes comme au Tamil Nadu ou sur les autres cultures végétales.» Le contrôle et la surveillance sont par conséquent primordiaux.

Les responsables du FAREI pourront aussi compter sur l'avis d'un spécialiste de ces chenilles qui se trouve actuellement à Maurice. «On est en contact avec la Food and Agriculture Organisation et il se trouve qu'un expert se trouvait sur l'île pour un atelier de travail. Vendredi et samedi, il a passé en revue la situation à Rodrigues. Et il va prolonger de trois jours son séjour chez nous.»

En tout cas, le FAREI a déployé de gros moyens pour tenter d'éradiquer ces chenilles. Quarante équipes ont été mobilisées depuis samedi pour sillonner l'île.