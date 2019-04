Congo-Brazzaville: Hommage - Le sous-préfet de Hinda salue la mémoire la cheffe du village M'boukou

Mme Malonga née Moutoula Antoinette, cheffe du village M'boukou, dans le district de Hinda, a été inhumée le 30 mars, en présence d'Antoine Dinga Oba, le sous-préfet de la localité, et des membres de sa famille politique, des parents et des habitants de la localité.

Victime d'un accident mortel de circulation survenu le 18 mars, alors qu'elle venait de prendre une part active à la cérémonie de commémoration de l'an 42 de la disparition du président Marien Ngouabi, dans la sous-préfecture de Madingo-Kayes, Mme Malonga a quitté la terre des hommes à 70 ans. Femme politique, entreprenante, émérite et dynamique, elle est née le 18 juin 1949 à Guena, actuel Bilala, dans le district de Mvouti, des feus Mahima Honoré et Bouanga Marie.

Femme militante, Mme Malonga a été présidente de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo du village M'boukou et membre du Parti congolais du travail. Remarquable et combattante, elle a été nommée cheffe du village par arrêté préfectoral n° 098/MIDDL/DK/P-CAB du 14 juin 2017 et reconduite le 25 mai 2018 par l'arrêté n° 062/MID/DK/P-CAB.

Distinctions honorifiques

Durant tout son parcours à la tête du village, ses qualités lui ont valu différentes distinctions : diplôme de meilleure cheffe de village, décerné par le sous-préfet en marge des travaux de la première édition du séminaire de renforcement des capacités des chefs de village, de bloc et secrétaires du district de Hinda, tenue en décembre 2017; prix spécial grand Clerc de la nation décerné par la coordination africaine du collectif des associations œuvrant pour le bien-être du citoyen du continent, collectif représenté au Congo par l'Association des auditeurs des radios locales nationales et journalistes chroniqueurs; et la distinction honorifique à titre posthume relative à l'autorisation exceptionnelle accordée par la sous-préfecture pour son inhumation dans son village. Ainsi, pour le sous-préfet, « une étoile vient de s'éteindre à l'est de Hinda, au grand dam de la population du village de M'boukou, de la contrée, de ses collègues, de sa famille biologique et politique et surtout de sa hiérarchie ».