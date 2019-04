Congo-Kinshasa: Santé - Cong'Autisme organise une conférence de sensibilisation

L'activité rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'autisme, ce 22 avril.

L'association sans but lucratif Cong'Autisme organise, à partir de 10 h 30 m, au Cercle culturel Boboto, à Gombe, une conférence sur l'autisme avec pour thème « Amélioration de l'inclusion des personnes vivant avec autisme en RDC ». Cette activité se tient en marge de la Journée mondiale de sensibilisation à cette maladie et est mise sous le haut patronage du président de la République et de la première dame.

L'autisme est un trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication, avec des comportements stéréotypés et persévératifs. Il est donc un trouble neuro-développemental qui se manifeste avant l'âge de 3 ans, affectant les interactions sociales réciproques, la communication et le comportement à caractère restreint, répétitif et stéréotypé.

Selon des spécialistes, ces signes ne sont pas toujours faciles à distinguer. Ce qui les amène à conseiller, en cas de suspicion, de consulter un professionnel de santé, car la précocité de la prise en charge est essentielle. Mais il est également prévenu qu'un diagnostic requiert une évaluation dans plusieurs domaines qu'un médecin isolé et/ou aux connaissances non actualisées ne pourra conduire.

Parmi les éléments qui favorise l'augmentation du nombre des personnes vivant avec cette affection, il y a notamment le diagnostic trop tardif, le manque de coordination des professionnels, la persistance d'une approche psychanalytique inadaptée, etc. Alors que la prise en charge de l'autisme dépend en grande partie de la précocité de son dépistage, celui-ci reste très insuffisant en RDC.

Il est, par exemple, souligné qu'en France, où cette affection touche près de quatre-vingt mille personnes, le nouveau plan autisme propose cinq engagements pour favoriser le dépistage précoce, la scolarisation des enfants autistes, le soutien aux familles et aux adultes autistes ainsi que la recherche sur ce trouble du développement.

En RDC, l'espoir est qu'avec l'avènement de Cong'Autisme, qui aura la charge de coordonner toutes les structures actives dans ce domaine de la santé publique et de la vie sociale, la situation des personnes vivant avec l'autisme ne sera plus une nouveauté et sa gestion sera désormais faite sur des bases connues en vue de voir développer la prise en charge des personnes vivant avec cette maladie.