Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club et Mazembe battus, bonne opération du DCMP

Les deux clubs en pôle position au classement provisoire de la 24e édition du championnat national de football (Linafoot) ont connu un week-end amer.

Le 30 mars au stade Frédéric-Kibassa-Maliba de Lubumbashi, le FC Saint-Eloi Lupopo a conjuré un mauvais sort qui perdurait depuis plus d'une décennie. Douze ans durant, le club bleu et or de la capitale du cuivre n'arrivait pas à battre son rival de toujours, le TP Mazembe. L'attente a été longue mais c'est maintenant chose faite.

Les Cheminots ont disposé des Corbeaux par la plus petite des marques, un but à zéro, une réalisation de Rodreck Mutuna à la 70e mn, en match remis de la 20e journée. Les joueurs du coach adjoint Mukendi ont ensuite su garder leur cage inviolée, se regroupant très rapidement dans leur moitié de terrain jusqu'au coup de sifflet final. Mazembe tombe donc après vingt-deux matchs joués en championnat.

Le même jour sur la même pelouse, en première rencontre, l'AS Maniema Union de Kindu a dominé le CS Don Bosco de Lubumbashi par deux buts à un but, en match de la 27e journée. Après une première mi-temps sans but, tout s'est joué en seconde période. Bonaventure Mbuka et Glody Kilangalanga sur penalty ont été les buteurs du club venu de la province du Maniema. Le but des locaux a été l'œuvre de Kisangala, à la 81e mn, réussissant à égaliser, avant d'encaisser un second sur penalty.

Le jour suivant, au stade de l'Unité de Goma, dans la province du Nord-Kivu, l'AS V.Club devait mettre à profit la défaite de Mazembe pour creuser l'écart, d'autant plus que cette équipe a un match en plus à jouer. Mais hélas, le club vert et noir de Kinshasa a été surpris par l'AS Nyuki de Butembo, détentrice du trophée de la Coupe du Congo 2018. Les Abeilles ont littéralement piqué les Dauphins noirs. Score de la partie : deux buts à un. V.Club a pourtant été le premier à ouvrir la marque, à la 33e mn par le biais de Wango, reprenant de la tête un corner de Jérémie Mumbere. Nyuki a égalisé à la 55e mn par Emmanuel Bola sur une grossière erreur du gardien de but camerounais, Nelson Lukongo de V.Club. Et Machozi Nguliko a offert la victoire à l'équipe de Butembo sur un ogre du football national, à la 75e mn. Une victoire qui restera gravée dans les annales de l'AS Nyuki qui prend ainsi sa revanche, après avoir été battue en décembre 2018 par V.Club, à Kinshasa, sur le même score.

La défaite n'a pas du tout été du goût du coach Florent Ibenge. « Cette défaite est logique. Quand vous ne respectez pas le football, vous êtes punis. Aujourd'hui, on n'a pas respecté le football, on est entré avec beaucoup plus d'insuffisance. Nyuki nous a dominés physiquement et mentalement. Ce qui n'est pas du tout normal parce que nous jouions le titre. Nous n'avons aucune excuse. Donc, tant pis pour nous », a-t-il déclaré.

La bonne opération du week-end a été certainement à mettre à l'actif du Daring Club Motema Pembe (DCMP). Le club vert et blanc de la capitale a réussi à sortir du piège AC Rangers, le 31 mars, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, en match comptant pour la 26e journée de la Ligue 1. Pour cette rencontre, le staff technique des Immaculés de Kinshasa, avec le coach Otis Ngoma et Michel Kigoma, a fait confiance au gardien de but Nathan Mabruki, et dans le champ à Mukoko Amale, Ngimbi Christian, Inonga Baka, alias « Varane », Mbomba Dezy, Sukama Lema, Nkounkou Moïse, Luani Eddy, Adam Bossu Nzali (transfuge de Rangers), l'Ivoirien Junior Abou Koné et Ricky Tulengi. Entré en cours du jeu en seconde période, l'attaquant Vinny Bongonga a signé l'unique but de la partie à la 80e mn.

Classement...

Au classement, V.Club, malgré sa défaite, demeure premier avec soixante-cinq points après vingt-cinq matchs, devant le TP Mazembe, soixante et un points en vingt-deuxmatchs. DCMP rejoint ce peloton de tête avec cinquante-neuf points après matchs, mettant encore un peu plus de pression aux deux clubs devant lui. Avec six points gagnés en deux matchs livrés à Lubumbashi (un but à zéro contre Jeunesse sportive Groupe Bazano et Don Bosco), l'AS Maniema Union est solidement positionnée à la quatrième position avec quarante-huit points au terme de vingt-cinq matchs. Le FC Saint-Eloi Lupopo récupère provisoirement la cinquième place avec trente-quatre points. Rangers compte trente et un points, devant Don Bosco qui se retrouve à la septième place avec trente points. Nyuki est onzième avec vingt-sept points, derrière Sanga Balende qui en a également vingt-sept, mais avec un goal average plus avantageux.