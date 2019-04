Seychelles: 7 projets soutenant les zones marines et la pêche sont financés par des subventions aux Seychelles

Aux Seychelles, sept projets soutenant des zones de protection marines et des pêcheries durables recevront une aide financière dans le cadre du deuxième Fonds Blue Grants lancé en 2018.

Le Fonds fiduciaire de conservation et d'adaptation au changement climatique des Seychelles (SeyCCAT) a annoncé qu'un montant total de 363 000 dollars (5 millions de SCR) seraient déboursé pour des projets conformes aux objectifs stratégiques du fonds.

«Grâce aux fonds provenant à la fois de l'échange de dette et des obligations bleues, nous avons pu financer sept projets novateurs qui apporteront des données précieuses pour améliorer notre compréhension de notre espace marin», a déclaré la directrice générale du fonds, Angelique Pouponneau. .

SeyCCAT - un fonds fiduciaire indépendant - a pour mandat de fournir un flux durable de fonds pour soutenir des projets liés au milieu marin et d'autres activités qui contribuent de manière substantielle à la conservation, à la protection et au maintien de la biodiversité et à l'adaptation au changement climatique.

L'un des projets évaluera l'efficacité du parc national marin de Curieuse dans la protection des premières étapes critiques de la vie des requins-citron. Le projet sera dirigé par Global Vision International. Les autres partenaires sont l'Autorité des parcs nationaux des Seychelles, l'Université des Seychelles et l'Institut de recherche James Michel sur l'économie Blue.

Un autre projet étudiera les filières pour le plastique, la composition et la recyclabilité. Il s'agit d'un projet d'éducation et de sensibilisation post-expédition après le nettoyage d'Aldabra qui a débuté fin février 2019. La Fondation des îles Seychelles dirigera le projet avec ses partenaires - le Queen's College de l'Université d'Oxford.

Une formation sera également dispensée aux entrepreneurs de l'économie bleue, à une étude sur la pêche du perroquet ainsi qu'à l'évaluation de base de la biodiversité marine autour de l'île Fregate - l'île la plus granitique située à l'est.

Une étude sur le poisson perroquet est également incluse dans les projets Blue Economy. . (Waywuwei/Flickr) Photo License: CC BY-ND 2.0

Tous les projets impliquent un partenariat local et international ainsi que le gouvernement des Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental et le secteur privé.

"Cette année, il est très encourageant de voir l'accroissement des partenariats, notamment entre le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les universitaires, afin de réaliser les objectifs stratégiques de SeyCCAT", a ajouté Mme. Pouponneau.

Le premier Fonds de subventions bleu a été lancé en octobre 2017 et SeyCCAT s'est dit extrêmement satisfait de la mise en œuvre de ces projets.

«Nous avons tiré de nombreuses leçons de nos projets en cours et il est évident que les projets les plus réussis sont basés sur des initiatives menées par des personnes ou des communautés qui entraînent un changement de comportement. Nous avons été impressionnés par la relation de confiance qui existe entre et parmi les partenaires pour des projets qui ont permis d'accéder à des données critiques », a déclaré le directeur général.

Pendant ce temps, le 2 avril, SeyCCAT lancera un appel pour la troisième proposition de projet d'un montant total ciblé de déboursement pouvant atteindre 750 000 dollars. L'accent sera mis sur un ou plusieurs de ses cinq objectifs stratégiques.

Le Seychelles Conservation & Climate Adaptation Trust est un fonds d'affectation spéciale créé par la loi de 2015 sur la conservation et l'adaptation au climat des Seychelles.