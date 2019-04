Soudan: Discours du président de la République

document

Discours du président de la République

Maréchal Omar Hassan Ahmed Al Bashir

Devant la législature Nationale

Neuvième session

Mars 2019

M.Le Président de la Législature Nationale

Chers frères et sœurs, membres de la législature nationale

Chers Présents

La paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu Tout-Puissant soient sur vous

C'est un plaisir pour moi que de prendre la parole devant votre honorable assemblée, à l'ouverture de votre neuvième session qui vient compléter les sessions précédentes, au cours desquelles vous avez très bien excellé dans l'autorité exécutive de l'État, dans lequel votre Assemblée s'est distingué dans un esprit de patriotisme et de haute responsabilité, les sessions sont finies par de multiples réalisations dans différents domaines.

M.Le Président

Chers frères et sœurs

Je suis reconnaissant du rôle national important qu'assumait votre Assemblée. La tenue de votre session en cours revêt une importance particulière, elle se déroule dans des circonstances exceptionnelles, remplies de défis et d'aspirations, et sur les questions sur lesquelles votre Assemblée jouera un rôle majeur dans le cadre de vos responsabilités législatives et de supervision.

Chers frères et sours

Sans doute que vous vous souviendrez de mon discours en octobre dernier où j'ai traité les défis économiques auxquels notre pays devait faire face et qui touchait les secteurs de notre peuple , ce qui a ensuite conduit à la sortie pour l'exprimer, portant des revendications légitimes pour une vie décente et aborde les conditions économiques difficiles, mais certains n'ont pas respecter les procédures légales au rassemblement et à la manifestation portant atteinte à l'ordre public et dommage aux biens publics pour dont les conséquences c'était la tentatives de certains de manipuler les protestations pour réaliser des agendas ayants des options d'exclusion, diffuse le poison de la haine et ignore les réalisations de notre nation, pour pousser le pays à une destinée ambigüe , alors on a perdu un cher groupe de nos fils, que Dieu leur fasse miséricorde et présente les meilleures condoléances de toutes leurs familles. .

Mais notre population a pris conscience vis-à-vis de ces tentatives, et elle a veillé à la protection de sa sécurité et de ses acquis , notre people n'a pas succombé devant des appels à la haine et à l'exclusion.

Ces signaux forts de notre peuple, nous a poussé à demander une feuille de route pour une transition politique basée sur un dialogue inclusive respectant la constitution ; et la prise des décisions et mesures urgentes représentées dans la solution de l'organe exécutive et l'instauration d'un nouveau gouvernement et la proclamation de l'état d'urgence fondé sur la réalité de notre responsabilité nationale et de nos obligations constitutionnelles, afin de réaliser les aspirations et les revendications de notre peuple indurant qui cherchait recours à sa conscience et à sa compréhension. .. Les prochains jours verront plus de décisions et des mesures qui favorisent la voie du dialogue et de créer la scène nationale pour l'achèvement de la transformation nationale souhaitée et que nous espérons créer un environnement où les efforts de chacun à s'unir pour mobiliser la société et de diriger ses énergies vers la production, en particulier dans l'agriculture, la métallurgie et les industries manufacturières.

Chers frères et sœurs

Notre pays assiste à une nouvelle phase de sa trajectoire politique, au cours de laquelle nous nous sommes engagés, ainsi qu'avec notre peuple, à nous tenir à une distance égale de tous les citoyens du pays avec toutes leurs visions politiques et à travailler selon une vision de réforme nationale fondée sur la justice et transparence, souplesse et à la patience, unifiant la classe et la parole afin de soutenir la stabilité du pays.

Il a ajouté que "On prend du document de Doha une référence de base et de connaissances pour les plates-formes politiques à la prochaine étape. Ce document-là a été approuvé par un large éventail de forces politiques et sociétales du pays et a mis en place ce que nous avons convenu et pris long chemin à mettre ses recommandations en œuvre. D'ici nous renouvelons l'appel aux forces politiques et sociales de joindre le Dialogue selon des mesures convenues avec tous les acteurs dans la scène sociopolitique dans le pays en vue de créer et mettre en place un incubateur universitaire national, qui les servira tous.

M. Le Président

Chers frères et sœurs

Les changements intervenus dans notre pays en ce qui concerne les voies politiques et les structures structurelles de l'État constituent une bonne base pour la construction et un vaste parapluie d'espace et de capacité qui nous permet à tous de nous asseoir pour la patrie, en particulier les jeunes qui se sont révélés être la variable sociale et politique renouvelée et prometteuse de ce pays. Par conséquent, j'appelle toutes les forces politiques a absorber leurs énergies , leurs visions et leurs idées modernes, ainsi que le développement de mécanismes leur permettant de contribuer efficacement au processus de construction nationale.

Lorsque nous avons choisi de construire des universités pour fournir des sciences à nos jeunes, nous savions que le marché du travail gouvernemental n'absorberait pas cent cinquante mille personnes par an. Nous étions sûrs que notre jeunesse trouvera son chemin avec une arme de la science, sur les marchés de la production et le travail privé, à l'intérieure est à l'étranger, et d'autres moyens créatifs qui animent l'économie de notre pays avec l'énergie des jeunes, et d'ici j'appelle le gouvernement national et les gouverneurs des états fédérés, comme suit:

- Fournir des fonds pour les projets de jeunes liés à la production agricole et animale, aux petites industries, aux logiciels et autres, à des individus et à des groupes par l'intermédiaire de banques et d'institutions de micro finance ayant une vision nouvelle qui concrétisera les projets.

- Construire des villes résidentielles pour fournir de logements décent aux jeunes grâce à un financement abordable.

- Relancer et réhabiliter le clubs, les institutions et les clubs de jeunes concernés par les activités culturelles, sportives et sociales et les placer au cœur des programmes et des budgets de l'État.

- Parrainer des initiatives de créativité des jeunes dans les domaines sportif, culturel et scientifique.

- Absorber le grand esprit patriotique de nos jeunes, en vue de la réalisation de la fierté nationale en les impliquant dans les problèmes nationaux et en mettant en valeur les capacités matérielles et morales du pays.

- Augmentation du nombre et de la taille des incubateurs et des projets de jeunes, ce qui a prouvé que nos jeunes peuvent rivaliser avec des projets modernes et innovants.

Frères et sœurs distingués

Les principes et les valeurs que nous avons adoptés en tant que plate-forme pour nos vies et source d'inspiration pour nos chemins dans l'État et la société ne dégénéreront jamais, et nous resterons loyaux et gardiens afin de protéger notre pays de la fragmentation, de la fragmentation et de la perte , et d'ici je charge le nouveau gouvernement de prendre des mesures strictes pour compléter la structure de l'État et réformer la fonction publique afin d'accroître l'efficacité des institutions de l'État, imposer l'état de loi , promouvoir les droits de l'homme et la protection des libertés.

Je renouvelle également l'engagement ferme et sérieux du pays à lutter contre la corruption par des mesures juridiques efficaces et équitables et le respect de la légalité, et a invité les citoyens, le parlement et les organismes de réglementation à s'acquitter de leur devoir de surveillance , disant dans ce sens que : « Mais les lois n'atteindre pas leur efficacité sans la présence du citoyen, son parlement et ses organes de contrôle, c'est la mission que nous devons tous assumé. »

M. Le Président

Frères et soeurs distingués

La paix a toujours été un objectif stratégique de nos priorités dans les programmes de l'État et de la société. Nous n'avons pas épargné aucun effort en vue de rechercher la paix et la stabilité pour notre pays, qui a connu de nombreuses années de conflit Nous n'avons subi que destruction et dévastation, gaspillage de ressources matérielles et humaines et entrave au développement. Et, grâce à Dieu et à son succès, et puis grâce aux efforts de nos forces armées et de nos forces régulières avec toutes ses composantes et formations, les zones de guerre sont réduites et et que la paix régnait dans la plupart des régions du pays, orientant la populations vers le développement et la reconstruction, de sorte que la mission des Nations Unies commence à se retirer des Etats du Darfour, après avoir s'assurer de l'absence de la justifications de sa présence dans le pays.

A cet égard nous allons à accélérer la coordination et à intensifier les efforts pour mener à bien les pourparlers de paix dans le pays jusqu'à ce que 2019 soit l'année de la paix, alors pour bien coordonner et d'intensifier les efforts dans cette noble entreprise, j'affirme que la paix était une question nationale, car il valait la peine d'être cohérent avec les efforts de tous les citoyens de la nation, quelle que soit leur position au sein du gouvernement ou à l'extérieur. J'appelle toutes les forces politiques du pays à participer à cette cause nationale et à travailler ensemble pour atteindre l'objectif de la paix par les moyens et les sujets convenus, tout en soulignant notre engagement envers toutes les références dans chaque cas devant les partenaires de négociation et la communauté régionale et internationale.

En renouvelant notre engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent, nous réaffirmons notre volonté totale et sans équivoque de dialoguer pour la paix, quel qu'en soit le prix, et je réitère ici l'appel aux forces de l'opposition, qui se trouvent encore hors du chemin de la réconciliation nationale et de son document, d'accepter le dialogue comme première et dernière option et le passage sure pour construire une patrie qui nous abrite tout le monde.

Chers frères et sœurs

les succès des efforts diplomatiques soudanais dans le domaine de la coopération avec les pays frères et amis reflètent et incarnent naturellement les principes de l'action extérieure du pays fondés sur le respect mutuel et l'engagement positif avec la communauté internationale , le partage des intérêts avec tous les pays du monde qui ont un désir sincère de coopérer avec notre pays.

Nous menions une politique étrangère équilibrée, fondée sur des chartes internationales et des normes diplomatiques, et engagé dans des partenariats qui défendent les intérêts communs et la paix et la sécurité internationales, sans s'engager dans aucun axe ni concession de nos intérêts nationaux. Ainsi que nos efforts pour renforcer la paix régionale dans son voisinage, dans le Soudan du sud et récemment en République centrafricaine, dont les parties ont réagi de manière positive aux efforts de médiation soudanaise, en plus de l'initiative du Soudan de renforcer le système économique de la Corne de l'Afrique à soutenir les échanges commerciaux et développement économique , tant bien que les efforts du Soudan sur le continent avaient été salués et appréciés par la communauté internationale, les Nations Unies et les puissances internationales, ce qui constitue une reconnaissance du travail sérieux que notre pays mène avec la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains et tous les crimes transfrontaliers.

M. Le Président

Chers frères et sœurs

Nous , nous en vous souhaitant tout succès lors de cette session, qui s'inscrit dans une volonté nationale sérieuse à la réforme, nous avons confiance dans la législature nationale dans l'accomplissement de ses tâches de supervision et de direction de l'exécutif et ainsi le conseil des ministre est au même titre demandé de prouver que notre pays est riche de compétences qui puissent surmonter les défis économiques avec l'aide d'Allah, la détermination et le soutien de notre noble peuple.

Paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous