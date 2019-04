Soudan: Al-Bashir - Décisions imminentes pour la transformation nationale souhaitée

Khartoum — - Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, a annoncé que d'autres Décisions et Mesures renforceraient la voie du Dialogue et prépareraient l'Arène Nationale à réaliser la Transformation Nationale Souhaitée.

Dans son Discours ce Lundi à la Séance d'ouverture de la 9ème Session de la Législature Nationale, il a exprimé l'espoir que cette Transformation Nationale créerait un Environnement Propice dans lequel tous les Efforts seront pour mobiliser la Société et orienter ses Energies vers la Production, en particulier dans les Secteurs de l'Agriculture, des Industries Extractives et de la Fabrication.

Le Président de la République a déclaré que son appel à une Feuille de Route pour la Transition Politique reposait sur un large Dialogue en faveur de la Constitution et de l'Adoption de Décisions et de Mesures Urgentes, à savoir la Dissolution du Pouvoir Exécutif, la Formation du Nouveau Gouvernement et la Déclaration de l'Etat d'Urgence fondé sur la réalité de nos Responsabilités Nationales et de nos Obligations Constitutionnelles.

Il a ajouté que la prise de Conscience du Peuple Soudanais et l'Avertir des Tentatives de pousser le pays vers un Destin Inconnu en exploitant les Manifestations en raison de la Crise Economique, le rendait hésitant à protéger sa sécurité et ses acquis, et ne succombait pas à des appels à la haine et à l'exclusion.

Il a dit que vous vous souviendrez de mon Discours devant vous en Octobre dernier, qui traitait des Défis Economiques auxquels notre pays était confronté, et qui touchaient les Secteurs de notre peuple, qui ont ensuite conduit à la sortie pour l'exprimer, supportant des revendications légitimes pour une Vie Décente et s'attaquant aux Conditions Economiques Difficiles.

Il a ajouté que certains se sont engagés à imposer des restrictions légales au rassemblement et à la manifestation, ont porté atteinte à l'Ordre Public et à la Destruction de Certains Biens, ce qui a incité certains à tenter de tirer parti de ces Manifestations et à les exploiter pour mettre en place un Programme qui comporte des Options d'Exclusion, qui enflamme le Poison de la Haine et ignore les Réalisations de notre Nation. Le pays à un destin inconnu.

Le Président de la République a salué le rôle important joué par la Législature Nationale au niveau National, soulignant que la Session en cours revêtait une importance particulière ou se déroulait dans des Circonstances Exceptionnelles, pleine de Défis et d'Aspirations, et qu'elle englobait ces Questions pour compléter les Ateliers de Construction Nationaux et soutenir l'Unité, la Paix et la Stabilité.