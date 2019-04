Cote d'Ivoire: Consulat général du Burkina à Abidjan - Le ministre plénipotentiaire Benjamin Nana officiellement installé

Le Consulat général d'Abidjan constitue la circonscription consulaire, la plus vaste du Burkina Faso en Côte d'Ivoire.

« Monsieur Benjamin Nana, Matricule 25789 M, ministre plénipotentiaire, vous avez été nommé Consul général du Burkina Faso à Abidjan en Conseil des Ministres du 12 décembre 2018. Au nom de SEM le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, je vous déclare solennellement installé dans fonctions de Consul général du Burkina Faso à Abidjan », déclaré SEM. Mahamadou Zongo, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso près la République de Côte d'Ivoire.

C'était à l'occasion de l'installation officielle, le 30 mars 2019, du nouveau consul général du Burkina Faso à Abidjan. C'est dans l'enceinte du consul général que la cérémonie s'est déroulée en présence de la communauté burkinabè résident à Abidjan qui a effectué le déplacement.

Diplomate de carrière, SEM Nana a servi successivement à différents postes au Ministère des Affaires étrangères) et dans les ambassades du Burkina Faso en Ethiopie et au Japon. L'ambassadeur a indiqué au nouveau consul les quatre axes de sa mission. Il s'agira de « travailler au renforcement des relations entre les Burkinabè et leurs tuteurs ainsi que les autres communautés ; travailler à ce que nos compatriotes respectent les textes et lois de la Côte d'Ivoire ainsi que les us et coutumes des tuteurs ; œuvrer à organiser davantage la communauté burkinabè et veiller à la protection de leurs droits ; agir à ce que qu'ils contribuent pleinement à l'édification du Burkina Faso.»

Il faut noter que le Consulat général d'Abidjan constitue la circonscription consulaire, la plus vaste du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Elle s'étend de Bouna, frontière avec le Burkina jusqu'à Aboisso, frontière avec le Ghana. Selon le recensement de 2014, elle abrite 35% de la communauté burkinabè vivant en Côte d'Ivoire.