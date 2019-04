Ile Maurice: SBM Group - Provisions de Rs 3,5 milliards au 31 décembre 2018

C'est confirmé. SBM Group a fait des provisions exceptionnelles pour des créances douteuses de Rs 3,5 milliards pour l'année financière se terminant au 31 décembre 2018. Résultat des courses : les bénéfices après-impôt ont chuté à Rs 1,2 milliard contre Rs 2,5 milliards pour la même période en 2017.

Les chiffres sont confirmés par un communiqué de la SBM Holdings émis aux petites heures du matin ce mardi 2 avril. La grande partie de ces provisions ont été prévues pour balancer des créances douteuses des clients transfrontaliers et des opérations internationales de la banque.

Par ailleurs, l'impact de ces provisions a influé négativement sur la profitabilité de la banque qui a vu ses bénéfices chuter à Rs 554 millions contre Rs 2,6 milliards en 2017 et Rs 2,2 milliards en 2016.

Le retard

Les réunions des différents conseils d'administration se sont succédé depuis vendredi et à minuit cette nuit, après de longues heures d'attente, la SBM Holdings n'avait pas encore affiché son bilan au 31 décembre 2018, de même que celui de la SBM Ltd.

Or, les résultats étaient annoncés hier matin, lundi 1er avril, avant l'ouverture du marché et repoussés pour après la clôture, à 14 h 30. Entre-temps, ni la SBM Tower, ni la Stock Exchange of Mauritius n'ont cru bon de sortir un communiqué pour expliquer ce retard aux actionnaires, vu que la date butoir pour la publication, soit le 31 mars (même si c'est un dimanche) avait été largement dépassée. Au 15e étage de la SBM Tower, les directeurs ont pourtant approuvé hier matin le bilan financier de la SBM Ltd ainsi que ceux de toutes les filiales locales et étrangères, les résultats étant consolidés au sein de la holding.

Pourquoi cette attente interminable avant la publication des résultats, que des actionnaires de la SBM, tant institutionnels et qu'individuels, ont le droit de connaître ? Est-ce en raison de l'ampleur du montant ? Or, on sait que la SBM devrait faire une provision de plus de Rs 1 milliard (certains parlent même de beaucoup plus) pour une créance douteuse en raison de l'incapacité du groupe kenyan Pabari Investments d'honorer ses engagements financiers. Cette société kenyane avait des créances douteuses de plus de Rs 4,8 milliards, dont 50 % bénéficient d'une garantie hypothécaire.

Certes, ce n'est pas la première fois que la SBM fait provision pour des prêts non performants de cette envergure. Durant la même année financière et pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2018, elle avait fait provision de plus de Rs 1,4 milliard. Ce qui avait entraîné des pertes de Rs 590 millions à la banque contre des bénéfices nets de Rs 728 millions pour la même période en 2017.

Des pertes que Kee Chong Li Kwong Wing, son Chairman, avait attribuées à une fraude de Rs 932 millions commise au préjudice de la banque. Cela impliquait une société de Dubaï, pour laquelle la banque a dû intégralement faire des provisions durant le trimestre en question.