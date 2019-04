Afrique de l'Ouest: Coopération Côte d'Ivoire-Burkina - Le nouveau Consul général d'Abidjan s'engage à contribuer à la promotion des relations économiques

Nommé le 12 décembre 2018 par le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le nouveau Consul général d'Abidjan, Nana Benjamin, qui a pris fonction le 11 mars 2019, a été présenté officiellement aux Burkinabè de la diaspora le 30 mars, dans les locaux du Consulat sis au Plateau.

En présence de l'ambassadeur du Faso en Côte d'Ivoire, SEM Mahamadou Zongo, des présidents d'associations, des délégués et autres chefs de communautés, Nana Benjamin s'est engagé à contribuer au renforcement et à la promotion des relations économiques, commerciales, culturelles et scientifiques qui existent entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

« Je prends l'engagement de poursuivre l'œuvre de nos devanciers. Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'incombe désormais. J'ai pleine conscience d'accomplir avec abnégation et loyauté la mission de protection des Burkinabè de la circonscription consulaire d'Abidjan, tout en contribuant à la promotion des relations économiques, commerciales, culturelles et scientifiques qui existent si heureusement entre nos deux pays. A cet effet, j'ai non seulement la responsabilité de consolider les acquis des actions de mes prédécesseurs, mais aussi le devoir d'apporter des réponses et autres solutions idoines aux nouveaux défis. Mes collaborateurs et moi sommes disposés à œuvrer dans un esprit de concertation et de dialogue pour une bonne administration des Burkinabè de la circonscription consulaire », s'est-il engagé.

Reconnaissant au Chef de l'État burkinabè pour sa nomination, il a tenu à lui exprimer sa loyauté. « Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux autorités du Faso pour la confiance placée en ma modeste personne pour diriger ce consulat. Au gouvernement de Côte d'Ivoire, je lui exprime ma reconnaissance pour avoir voulu me délivrer depuis le 12 février 2019, les prérogatives m'autorisant à exercer mes fonctions avec tous les privilèges qui y sont attachés », s'est-il réjoui.

Bien avant lui, l'ambassadeur du Faso en Côte d'Ivoire est revenu sur les missions assignées à son nouveau collaborateur.

Il a donc demandé au Consul général Nana Benjamin de travailler au renforcement des relations entre les Burkinabè et leurs tuteurs ainsi que les autres communautés ; de faire en sortes que ses compatriotes respectent les textes et lois de la Côte d'Ivoire ainsi que les Us et coutumes des tuteurs ; d'œuvrer à organiser d'avantage la communauté burkinabè et veiller à la protection de leurs droits et agir à ce qu'ils contribuent pleinement à l'édification du Burkina Faso.

Notons par ailleurs que la Circonscription du Consulat d'Abidjan prend en compte les régions de l'Agnéby-Tiassa, les Grands-ponts, la Mé, le Sud-Comoé, le Lôh-Djiboua, le Moronou, l'indénié-Djuablin, le Gontougou et le Bounkani.