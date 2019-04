Cote d'Ivoire: Salut aux couleurs - "Par le civisme, on peut aboutir à la pacification des rapports entre étudiants", assure Blé Guirao

Le secrétaire d'État chargé du Service civique, Siaka Ouattara, a présidé la cérémonie du salut aux couleurs ce lundi 1er avril 2019, au Centre régional des œuvres universitaires à Abidjan-Cocody (CrouA1), en présence de son directeur général, Blé Guirao.

« Le vivre ensemble » commande à tous le respect mutuel, la préservation du bien commun et le respect des institutions et des personnes qui les incarnent ainsi que le respect des lois de la République », a estimé Issiaka Ouattara.

Un projet qui doit être inscrit au quotidien de chaque étudiant et agent du CrouA1, a laissé entendre M. Guirao. « Chers amis, par le civisme, on peut aboutir à la pacification des rapports entre étudiants sur l'espace universitaire comme le vise le cadre permanent de concertations et d'échanges que nous avons mis en place le mercredi dernier », a-t-il encouragé.

A l'en croire, le respect de la chose publique invite à un meilleur entretien des résidences universitaires. Toute chose qui implique un changement de comportement des résidents des cités.

La culture de l'esprit civique pourrait freiner le gaspillage de l'électricité et de l'eau, a, en outre, recommandé Blé Guirao. Il n'a pas manqué de prodiguer des conseils en rapport avec la pratique de cette vertu à l'endroit des fonctionnaires et agents du CrouA1. « Le civisme, c'est être assidu et à l'heure à son poste de travail », a conclu M. Guirao.

Le salut aux couleurs tous les premiers lundis du mois est une initiative du Chef de l'État, conduite par le Premier ministre, en vue d'inculquer des valeurs du civisme à l'Ivoirien nouveau.