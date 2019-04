Cote d'Ivoire: Des membres de la Fesci attaquent - Je ne céderai pas au chantage (Vakaba Camara,DG Esma)

Une trentaine d'individus se réclamant de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci), avec à leur tête Mohamed Kanté, coordonnateur de la section Fesci Abidjan Nord, se sont attaqués à l'École de Spécialités Multimédia d'Abidjan (Esma) à Cocody-Riviera II dans la matinée du lundi 1er avril 2019.

L'information a été donnée par Vakaba Doumbia, président-directeur-général du groupe Esma, au cours d'un point de presse le même jour au sein de l'établissement. À l'en croire, c'est aux environs de 9h45 minutes que ces individus ont fait irruption sur les lieux . Se voyant empêchés d'accès à l'école par la sécurité, ils s'en sont pris aux véhicules et aux installations. « 5 véhicules ont été caillassés et les vitres des bureaux ont été brisés par ces individus », a déclaré le PDG du groupe. Il a précisé que les nommés Mohamed Kanté et Toro ont été formellement identifiés grâce à la vidéo-surveillance de l'établissement. Selon le PDG, cette situation fait suite à son refus d'octroyer des places gratuites aux éléments de la Fesci suite à une demande faite par eux, estimant qu'il était en droit de refuser ou d'accepter. Depuis lors, dira t-il, son établissement reçoit la visite de ces « visiteurs indésirables », qui s'étaient déjà illustrés en agressant un étudiant dont les dents ont été cassées le mardi 26 mars 2019 .

« Informé de l'incident ce jour, le Secrétaire général AFA a dépêché le Secrétaire aux affaires Académique du bureau exécutif national de la Fesci ici même pour s'enquérir des nouvelles (... ) Ce matin après l'incident, nous nous sommes rendus à la brigade de Gendarmerie de Cocody Saint Jean pour porter plainte contre ces derniers », a dit Vakaba Doumbia. Sur sa lancée, le PDG du groupe Esma a regretté qu'une association qui milite pour les élèves et les étudiants puisse agir ainsi. « Il n'y a aucun deal entre la Fesci et moi (... ) Je ne céderai pas aux chantages de ce groupe, je suis un opérateur économique privé (... ) Je précise que ces véhicules qui ont été saccagés ont été acquis grâce à un accompagnement de la banque dont nous n'avons pas encore entamé les remboursements. Les cours continueront demain et après-demain, l'école ne sera pas fermée. Nous attendons que l'État qui a pour obligation de protéger la population prenne ses responsabilités. En attendant nous allons faire ce qui est en notre pouvoir pour assurer la sécurité de nos étudiants ».

Interrogé sur l'appartenance réelle de ces individus à la Fesci, le PDG de Esma a répondu par l'affirmative suite aux échanges avec AFA.