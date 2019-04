Madagascar: Vero Ranaivoson - Une année bien entamée pour la chanteuse évangélique

Dieu était avec Vero Ranaivoson au concert au CCESCA Antanimena

Elle pensait que c'est elle qui allait offrir des surprises à ses invités, mais c'était tout le contraire, car ces derniers lui ont réservé quelque chose qu'elle n'oubliera jamais : l'amour.

La salle de CCESCA à Antanimena était noire de monde samedi dernier lors du concert de Vero Ranaivoson. La chanteuse évangélique n'a pas caché ses sentiments. On voyait des larmes de joie glissées sur ses joues. « Dieu était là. C'est ce que je peux dire de mon concert au CCESCA Antanimena. J'ai pu partager ma joie, ma passion et mes expériences dans la louange et mon adoration pour Jésus », a-t-elle déclaré.

La chanteuse évangélique a senti également les émotions de son public. «C'était aussi inoubliable quand Passie et moi avons chanté ensemble When You Believe. On était tous émus et touchés par ce que Dieu a fait et fera encore pour ses enfants quand on demeure ferme dans la Foi en Lui», a-t-elle expliqué. La salle toute entière chavirait de bonheur quand Vero Ranaivoson a interprété les chants d'adoration comme Ny voahary, Masina Ianao. Elle partageait la scène avec Passie, Anyah, Bodo, Verotiana et Miora. « On dirait qu'on était tous au ciel », dixit la jeune femme.

Un album en préparation. Pour les projets d'avenir, le groupe de Vero prépare la sortie de son premier album et ainsi que le DVD live du concert qu'elle a effectué samedi dernier. « J'en ferai part à tout le monde dès que ce sera fait. Nous projetons aussi des sessions d'adorations dans des cadres plus restreints », a-t-elle relevé.

La vocation. Concernant le parcours en tant que chanteuse évangélique, Vero a commencé à chanter dès son très jeune âge à l'Eglise. Plus tard, elle a été aussi la choriste de Fara Andriamamonjy. « J'ai déjà chanté avec le Pr Jocelyn et j'ai aussi chanté avec Rija Rasolondraibe dans sa chanson Mino Aho. Je chante aussi avec le chanteur Canadien Sébastien Demrey et Jimmy Lahaye quand ils viennent à Madagascar », a raconté la chanteuse. Le public l'a surtout connue en tant qu'adoratrice de son église. Au fil du temps, Vero décide de voler de ses propres ailes. Ainsi, elle a formé son groupe qui porte son nom Vero Ranaivoson il y a deux ans avec ses musiciens qui sont à la fois ses arrangeurs.

Pour elle, glorifier Dieu est une vocation. « Le choix de chanter pour Dieu et Lui seul, m'était venu quand j'ai donné ma vie entière à Jésus. Je suis convaincue que Lui seul mérite d'être glorifié et j'ai surtout senti son appel dans ma vie pour le louer, l'adorer et conduire les gens à s'approcher de Lui par mes chants et ma voix », a-t-elle expliqué avec un sourire aux lèvres.