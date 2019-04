Madagascar: Baolai - Super promotion à la Foire Asia Enjoy Madagascar

Toutes le références de téléviseurs Baolai sont disponibles à la Foire Asia Enjoy Madagascar avec des prix promotionnels

L'événement à ne pas rater de cette semaine, c'est probablement la Foire Internationale Asia Enjoy Madagascar qui se tient au parc des expos Forello Tanjombato, et qui ne prendra fin que dimanche prochain.

Présence très remarquée de Baolai à la Foire Asia Enjoy Madagascar. Sponsor officiel de l'événement, le spécialiste des produits chinois haut de gamme occupe à lui tout seul un stand de 108 m². Un régal pour les visiteurs qui peuvent y trouver tous les produits de Baolai. « On a ici toutes les références de nos produits en magasin », précise Ren Yujie Directeur Général de Baolai.

Bijou technologique

A commencer bien évidemment par les téléviseurs des trois grandes marques représentées exclusivement par Baolai : Changhong, Hisense et Skyworth. Mais le produit phare, le top des tops c'est probablement la TV Laser Hisense 100 pouces. Un bijou technologique récemment sorti par Hisense avec son écran 100 pouces, et muni de toutes les fonctions comme l'image 4 K, l'entrée HDMI, youtube... Mais il y a également, les autres produits de qualité proposés par Baolai comme les réfrigérateurs, les congélateurs, les machines à laver, les fours micro-ondes, les synthétiseurs, les Subwoffers, les convertisseurs, les panneaux solaires, les batteries solaires... « Ce sont tous des produits de qualité, et munis pour la plupart de garantie et de services après-vente » selon toujours le DG de Baolai.

Remises exceptionnelles

Mais la plus grande nouvelle pour les visiteurs de la foire Asia Enjoy Madagascar c'est probablement la super promotion que leur a préparée Baolai. Comme son nom l'indique, cette foire est également destinée à faire la promotion des produits en provenance d'Asie. Et Baolai est justement une des entreprises qui vendent des produits chinois de qualité. « C'est dans cette idée de promotion des produits chinois de qualité que nous pratiquons d'importantes remises sur toutes les marchandises exposées à la Foire Asia Enjoy Madagascar », précise Ren Yujie. Des remises exceptionnelles sont mêmes proposées pendant certains jours de la foire. Par ailleurs, tous les visiteurs qui prennent un flyer au stand de Baolai peuvent bénéficier d'une remise s'ils viennent dans n'importe quel magasin Baolai. Et ce, sur une période qui court du 1er au 30 avril. A noter que la Foire Asia Enjoy Madagascar se poursuit actuellement au Parc des Expos Forello et ne prendra fin que dimanche prochain. Un événement à ne pas rater.