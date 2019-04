Madagascar: Economie et Finances - Les nouveaux directeurs prennent fonction

Les nouveaux hauts employés de l'Etat au sein du ministère de l'Economie et des Finances, prennent leur fonction. Les passations de service se succèdent au sein de ce département-clé du développement économique.

En effet, faisant suite à la nouvelle nomination du Directeur Général du Contrôle Financier, une cérémonie de passation s'est déroulée hier. L'actuel Secrétaire Général Raoelijaona Bien-Aimé a passé le flambeau à son confrère, l'Inspecteur Général d'Etat Rabearinosy Gilles pour être à la tête du contrôle financier. Ce dernier entend poursuivre la lutte contre la corruption déjà mise en place au sein de ce département, et prône la bonne gouvernance et la transparence dans le contrôle des dépenses publiques.

Rappelons que la direction générale du contrôle financier a entre autres attributions, d'assister le Ministre de l'Economie et des Finances dans l'élaboration, l'exécution, et le suivi de la gestion budgétaire ; de veiller à l'application des lois et règlements en matière des finances publiques ; recevoir, sur instruction du ministre de l'Economie et des Finances, pour avis consultatif, une communication préalable des projets des textes législatifs et réglementaires ayant des incidences budgétaires et financières ; et enfin de jouer le rôle de conseillers financiers auprès des Institutions, ministères, organismes publics, collectivités territoriales décentralisées, ambassades et représentations extérieures de la République.

Trois directions ont également fait l'objet d'une passation de service au sein de la Direction Générale des Finances et des Affaires Générales (DGFAG). La première passation s'est tenue entre les trois directeurs sortants à savoir, Harilala Onintsoa Raolisoa, Directeur des Réformes et de la Formation, Alberthe Elise Rakotoniaina, Directeur des Secteurs Productifs et Infrastructure, Andrianaivo Regis Rakotomanana, Directeur de la Synthèse Budgétaire, et Nivontsoa Zoliarinoro Rakotondrabe, Directeur du Budget entrant. La deuxième passation s'est tenue d'une part, entre Jackson Mora, Directeur de la Solde, Auguste Razafitsalama, Directeur des Pensions et d'autre part, .Christian Mamy Nomenjo, Directeur de la Solde et des Pensions.

La troisième passation a concerné la Direction du Patrimoine de l'Etat où M. Guy Patrick Randriambolanirina succède à M. Jean Rémi Razafindrakoto. Au terme de cette cérémonie de passation, M. Randimbiarisoa Oliva, Directeur Général des Finances et des Affaires Générales (DGFAG), a remercié les anciens Directeurs pour le travail accompli. Etant trois directions clés au sein de la DGFAG, ce dernier a exhorté les nouveaux directeurs à poursuivre les efforts déjà établis, et à mettre en place les réformes.

Les nouveaux directeurs auprès du Trésor Public malagasy ont pris officiellement leur fonction. Il s'agit de Tsirofy Mihamina Ratovoarinony qui remplace Liva Rakotonandrasana au poste de directeur des Etudes ; de Manantenasoa Micheline Hery qui succède à Ramanoel Tina Rajaonarivony en tant que directeur de la Comptabilité publique, et d'Abel Zafimahery, directeur de la Brigade d'investigation Financière et de l'Audit, remplaçant Tovohery Andriatsirihasina.