Burkina Faso: Prochain dialogue politique national - Christophe Dabiré prend langue avec le CFOP

Un peu plus d'un mois et demi après sa déclaration de politique générale, le Premier ministre poursuit la consultation des forces vives de la Nation, question de recueillir les propositions pouvant l'aider à bien conduire l'action gouvernementale. Ce 1er avril 2019, Christophe Joseph-Marie Dabiré s'est rendu au siège du Chef de file de l'opposition à Ouagadougou, où il a rencontré des responsables et membres de l'institution. Par ailleurs, cette rencontre consultative se veut préparatoire à un dialogue politique national qui s'ouvrira dans les jours à venir sous l'égide du chef de l'Etat.

L'histoire retiendra que Christophe Joseph-Marie Dabiré est le tout premier chef de gouvernement burkinabè à fouler les locaux du siège de l'opposition politique. C'est une visite pleine de sens de par son symbole que l'opposition a reçue en cette mi-journée du 1er avril 2019, selon les mots de son premier responsable, Zéphirin Diabré. Accompagné du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo, le chef de l'exécutif a eu environ deux heures d'échanges à huis clos avec une dizaine de chefs et représentants de partis d'opposition. Aux côtés du Chef de file, il y avait des têtes d'affiche comme Mamadou Dicko de la Nouvelle alliance du Faso (NAFA) et Jean Hubert Bazié de la Convergence de l'espoir.

Au sortir de l'entrevue, Christophe Joseph-Marie Dabiré a décliné les raisons de son déplacement : « Il n'y a pas longtemps, j'ai présenté devant l'Assemblée nationale ma déclaration de politique générale. A l'issue de cette déclaration, j'ai estimé qu'il était nécessaire de prendre langue avec les forces politiques du pays ». Saluant au passage un accueil chaleureux qui lui a été réservé, le PM a fait savoir que les échanges ont notamment porté sur des questions liées à la mise en œuvre de sa déclaration mais aussi à la manière dont le pays doit être conduit « vers des destinées meilleures ». « Le rôle de l'opposition est de faire des critiques et de formuler des recommandations sur la gestion du pays, et il nous appartient de voir le bien-fondé de ces critiques », a dit Christophe Dabiré, satisfait des observations formulées et des points de vue exprimés par ses interlocuteurs.

Pour Zéphirin Diabré, c'est un privilège de recevoir le chef de la primature, d'autant plus qu'il a adopté là une démarche de courtoisie, laquelle est à saluer « dans son principe et dans son symbole ». Car pour celui qui dit avoir reçu plus qu'un PM, un ami, « il est approprié et utile d'échanger avec l'opposition politique ». « C'est un signe distinctif et de considération », a-t-il poursuivi, reconnaissant que c'est toujours une belle occasion pour l'opposition d'échanger avec ceux qui tiennent les rênes du pays.

Si cette visite, à l'instar de celle tenue mi-mars dernier avec les partis de la majorité présidentielle, se veut un cadre pour recueillir les propositions et points de vue à même d'aider à conduire l'action gouvernementale, elle est le préalable à un dialogue politique national voulu par le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré. Un dialogue qui s'ouvrira dans les jours à venir avec l'ensemble des forces politiques, et le rôle du Premier ministre, à l'en croire, est de débroussailler le terrain et de faire en sorte que ce cadre de concertation soit une réussite. Dans cette même perspective, Christophe Joseph-Marie Dabiré, après sa visite au CFOP, est allé à la rencontre des membres de la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale (CODER).