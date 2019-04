Sénégal: L'investiture de Macky Sall à la Une des quotidiens

Dakar — La cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall prévue ce mardi au Centre des expositions de Diamniadio en présence de nombreux invités est le principal sujet à la Une des quotidiens reçus à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Soleil annonce "un parterre de chefs d'Etat et de sommités à Dakar" pour les besoins de la cérémonie d'investiture de Macky Sall. Une dizaine de chefs d'Etat et de gouvernement africains ont déjà foulé le sol sénégalais depuis dimanche.

Il s'agit des présidents de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi, de la Guinée Bissau José Mário Vaz, du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta, de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, du Niger Mahamadou Issoufou , du Togo Faure Gnassingbé, du Congo Denis Sassou Nguesso, de la Gambie Adama Barrow, de la Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz, du Rwanda Paul Kagamé. Les présidents guinéen Alpha Condé, libérien Georges Weah et éthiopien Sahle-Work Zewde sont aussi dans la capitale sénégalaise.

L'ancien président français Nicolas Sarkozy et l'ex-Premier ministre de Grande, Bretagne Tony Blair, vont également assister à la cérémonie de prestation de serment du président Macky Sall.

"Ballet de VIP à Dakar", écrit Vox Populi qui parle d'une "investiture XXL pour Macky Sall".

"Une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement a débarqué à l'Aéroport Léopold Sédar Senghor. Dakar point de rendez-vous des grands dirigeants africains et de délégations venues du reste du monde. Près de 4000 invités attendus au Centre des expositions de Diamniadio pour la cérémonie. L'autoroute à péage fermée de 8h45 à 11 pour faire place aux hôtes du chef de l'Etat", résume Vox Populi non sans relever que "l'opposition constate l'investiture d'un +président illégitime+".

Selon Libération qui affiche à sa Une : "Macky Sall, un triomphe sénégalais", "les observateurs sont unanimes à soutenir que Macky Sall va à coup sûr battre un record africain en terme de présence de chefs d'Etat, de chefs de gouvernement et de délégations étrangères lors de sa prestation de serment prévue ce jour à 11h à Diamniadio".

Selon L'As, "Macky Sall décroche de grosses pointures" avec l'arrivée de Paul Kagamé, Mouhamadou Buhari, Nicolas Sarkozy, entre autres, à Dakar. Le journal signale que plus de 300 journalistes étrangers vont couvrir cet évènement boycotté par les leaders de l'opposition.

Enquête parle d'un "grand coup diplomatique" du chef de l'Etat nouvellement réélu. Dans le journal l'ambassadeur Cheikh Guèye souligne que "cette présence massive de chefs d'Etat africain est une première dans les annales diplomatiques" alors l'ancien consul général en Arabie Saoudite y voit "une opération rachat diplomatique". L'ambassadeur Mame Fodé Ndong estime que "les récentes découvertes de pétrole et de gaz ont redonné au Sénégal un nouveau visage sur l'international".

Après l'investiture, Macky Sall fera "face à ses défis", selon Sud Quotidien.

"Et ce sera parti pour un nouveau bail de 5 ans à la tête de l'Etat sénégalais. Un quinquennat qui ne sera pas de tout repos pour un président qui entame un second et dernier mandat et qui semble contraint de marquer fortement son magistère. Or les défis ne manquent pas. Du septennat au quinquennat, des efforts magistraux attendent encore pour bonifier la +gouvernance Macky+ sous toutes ses formes", écrit le journal.

Sur le même registre, Source A évoque "les risques de famines dans plusieurs départements, la pauvreté, le chômage, entre autres défis" qui attendent Macky Sall. Le journal résume ainsi la situation : "Saveur salée d'un quinquennat".