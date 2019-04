Cote d'Ivoire: Le Président à l'Assemblée nationale - Les 33 sénateurs restants seront nommés les tout prochains jours

Alassane Ouattara prépare une série de réformes d'ampleur, dont la nomination prochaine des 33 sénateurs restants et la révision du statut des députés.

Moment magistral, annonces capitales ! Usant du droit que lui confère l'article 115 de la Constitution, le Chef de l'Etat a adressé un message à la nation depuis l'hémicycle, hier. C'était à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire. Entre appels à l'apaisement et bonnes nouvelles, le Président Alassane Ouattara a martelé ses convictions d'une nation forte, à travers ses institutions.

« Je vais d'ailleurs nommer les 33 sénateurs que la Constitution me confère, dans les tout prochains jours, pour que le Senat soit au complet, avec ses 99 membres », a-t-il annoncé, dans un hémicycle qui l'a acclamé de multiple fois.

Le Chef de l'Etat a informé les députés du choix du gouvernement de faire de 2019 une année du social.

527.5 milliards du budget seront accordés à ce programme social qui inclut la santé, l'eau potable et le logement. « Les dépenses sociales du budget ivoirien, représentent à elles seules, le tiers du budget national, c'est-à-dire plus de 2000 milliards » a-t-il rappelé, profitant de l'occasion, pour redire sa « ferme détermination à continuer d'améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirien ».

Le « casse-tête » de l'habitat

Eminemment sociale, la question de l'habitat. Un véritable « casse-tête ». Et le Chef de l'Etat compte dépoussiérer les lois qui freinent l'accès au logement.

« Le problème de la construction et de l'habitat est un véritable casse-tête pour notre pays. Chaque Ivoirien, de mon point de vue, doit aspirer à avoir une maison. Et ceci est quasiment impossible aujourd'hui avec les lois qui sont en vigueur. Donc, nous nous proposons de les modifier pour que l'accès au logement, à la construction et à l'habitat soit véritablement démocratique », a indiqué Alassane Ouattara, qui compte loger à meilleure enseigne les jeunes et les femmes.

« Au cours de ces dernières années, nous avons mis en place des mécanismes qui favorisent les activités des jeunes et des femmes. Les résultats sont très encourageants. Nous savons que les droits reconnus à nos femmes par les textes ne suffisent pas. Et en réalité, ils seront réellement bénéfiques, si nous mettons en place des mesures permettant d'accroître leur autonomie financière. Les textes ne suffisent pas. Il faut la volonté. Il faut des mécanismes et il faut des finances. Par ailleurs, la récente adoption d'un projet de loi pour favoriser la représentation des femmes dans les assemblées élues, va imposer un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats présentés au scrutin. Je souhaite que vous puissiez me suivre dans cette modernisation de la vie politique dans notre pays », a-t-il requis.

« Je suis également engagé à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays. Car il ne peut y avoir de développement durable, sans paix et sans sécurité (... ) La réconciliation et la cohésion ont toujours été au rang de mes priorités. Il s'agit d'un engagement de chaque instant que nous devons mener ensemble. C'est pourquoi, je voudrais en appeler à la responsabilité de chacun, afin de préserver la paix et la cohésion », a également plaidé le Président ivoirien devant les députés.

Sans indemnisation des victimes, pas de réconciliation

« Nous devons tous tenir un discours apaisé, car nos compatriotes, dans leur grande majorité, aspirent à travailler, à vivre ensemble dans la paix et la sécurité pour bâtir notre Nation. Notre Nation est jeune et par conséquent, elle est fragile. Nous en avons fait l'expérience au cours des dernières décennies », a-t-il exhorté, rappelant que son décret d'amnistie du 6 août 2018 qui a élargi 800 détenus de la crise pectorale de 2010-2011 et sa décision de ne plus envoyer d'Ivoirien à La Haye, s'inscrivent dans cette voie de la réconciliation nationale.

Depuis, la tribune de la maison du peuple, le Chef de l'Etat s'est surtout fait le grand avocat des victimes des crises passées.

« L'indemnisation en cours des victimes des crises que notre pays a traversées, s'inscrit dans la même perspective de réconciliation et du pardon. Oui, s'il n'y a pas indemnisation des victimes, il ne peut y avoir de réconciliation. L'Etat continuera d'apporter le réconfort et la solidarité de la Nation aux victimes et à leurs familles », a-t-il souligné, annonçant « des mesures additionnelles » pour « soutenir davantage » les victimes.

Du parlement, Alassane Ouattara a vivement requis qu'il s'inscrive dans cette perspective d'apaisement.

« Il importe, a-t-il dit, que les débats et les délibérations se fassent dans la confiance et fassent progresser la démocratie dans notre pays. Car les Ivoiriens ont besoin d'être rassurés. Les Ivoiriens ont besoin de considérer que leur classe politique mérite la confiance qui leur est faite ». Un rappel en coin des soubresauts qui ont émaillé l'élection du nouveau chef de l'hémicycle, le 7 mars dernier.

Arrêter de se faire peur pour 2020

Prenant surtout à témoin les élus du peuple, le président ivoirien a assuré qu'il n'y aura rien en 2020, ni tempête, ni vent, ni orage.

« Au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à aborder un nouveau cycle pour l'élection présidentielle de 2020, je souhaite vivement l'union de tous pour faire face, dans la confiance et la sérénité, à cette importante échéance. Je suis convaincu et je le répète, tout se passera bien, dans une bonne ambiance, comme cela a été en 2015. Je dirais aux uns et aux autres d'arrêter de se faire peur. La Côte d'Ivoire est en paix. Elle continuera de demeurer en paix. Elle fera des élections démocratiques en 2020 et elle continuera son chemin vers le progrès », a-t-il assuré.

Et le Chef de l'Etat d'insister : « Nous devons mettre l'intérêt de notre chère Côte d'Ivoire au-dessus de nos intérêts individuels ».

Le Président de la République peut se féliciter, déjà, de l'indice de sécurité du pays passé à 1.1. « C'est le niveau le plus faible depuis la crise. Et ce niveau est comparable au niveau constaté dans toutes les grandes capitales du monde », a-t-il précisé.

Le Chef de l'exécutif s'est plié à la requête du législatif visant à l'amélioration du statut des députés.

« J'ai demandé au Premier ministre, chef du gouvernement qui est, en même temps ministre du Budget et au ministre auprès du Président de la République chargé des relations avec les Institutions, de travailler avec le président de l'Assemblée nationale, afin de nous faire des propositions », a-t-il promis.

S'il prévient que ces propositions tiendront compte « des capacités de l'Etat » et de « la pratique au sein de l'Uemoa », Alassane Ouattara reconnaît, néanmoins, que « dans d'autres pays, les députés sont mieux traités qu'en Côte d'Ivoire ». Ce qui ne lui a pas valu la moins nourrie des acclamations des élus.