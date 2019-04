Gabon: Coupe de la Ligue - Le programme des 16èmes de finale

En l'absence de la Coupe du Gabon, la LINAFP par le biais de son président Brice MBICKA NDJAMBOU nouvellement réélu, a décidé de mettre en place une autre compétition qui a été annoncée en grande pompe par celui-ci. Elle débute ce mardi et s'achèvera mercredi, avec des affiches entre clubs de première et deuxième division.

Disparue depuis trois ans déjà, faute de financement selon la Fédération Gabonaise de Football, la très célèbre et historique Coupe du Gabon ne sera toujours pas de la partie cette année, et pour pallier à ce problème, une Coupe de la Ligue Interclubs a été mise en place par les dirigeants de la LINAFP. En effet, cette nouvelle compétition regroupera les clubs des deux premières divisions (D1 et D2), et débutera par les 16èmes de finale.

Notons que huit des clubs du Gabon Oil National Foot 1 sont exemptés des 16èmes de finale. Il s'agit des clubs les mieux classés la saison dernière. Nous retrouvons le champion sortant AS Mangasport, l'US Bitam, le CF Mounana, Akanda FC, AS Pélican, l'AO CMS, Olympique de Mandji et Lozosport le promu. Cette nouvelle compétition qui aurait dû voir le jour il y a des années, était restée aux oubliettes. Mais avec la volonté du président de la LINAFP, la première édition aura bien lieu cette saison.

La Coupe de la Ligue débute ce mardi 2 avril 2019, et prendra fin le jour suivant. Cependant, la Coupe du Gabon doit être réhabilitée afin de permettre aux compétiteurs que sont les joueurs d'avoir plus de compétitions dans les jambes pour être « frais » lors des joutes continentales comme la Ligue des champions et la Coupe de la CAF.