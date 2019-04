Angola: Le pays à la 3ème réunion du Comité technique sur le travail

Luanda — L'Angola participera à la 3ème réunion du Comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi (CTE-DSTE-3) qui a débuté lundi (1er avril) et se termine jeudi à Addis-Abeba, en Ethiopie.

Selon une note du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, la délégation angolaise est dirigée par le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Manuel de Jesus Moreira.

La réunion se penche sur le thème de "l'éradication de la pauvreté grâce à des investissements stratégiques aux niveaux national et régional pour le développement social, le travail et l'emploi en Afrique".

La réunion vise à prendre en compte les stratégies d'investissement dans les politiques de réduction de la pauvreté aux niveaux national et régional afin de permettre aux personnes vulnérables et aux groupes marginalisés d'améliorer leurs conditions de vie et leur accès aux moyens de subsistance.

Le CTE-DSTE-3 devrait déterminer la nécessité d'investissements stratégiques et du renforcement d'institutions clés en tant que catalyseurs de la planification de politiques, de la mise en œuvre et de la responsabilisation de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) et de l'Agenda 2030 pour le développement durable.